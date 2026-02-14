Tenedor en el jardín: por qué todos los jardineros lo están recomendando

El truco para que tus plantas crezcan fuertes y tengas el jardín de un experto.

Uno de los mayores desafíos del jardín es mantener todas las plantas sanas y alejadas de las plagas que las lastiman o las mascotas que las desentierran. Para evitar los químicos que dañan las plantas y que en muchas ocasiones comprometen tu salud, hay un truco viral que deberías probar.

El tenedor de plástico blanco, típico para los picnics o fiestas de cumpleaños, tiene una nueva función como una barrera física que aleja a seres vivos pequeños. Muchos lo colocan entre las plantas para evitar que los ratones, conejos, babosas, caracoles y gatos destruyan los vegetales en crecimiento.

tenedor plástico shutterstock El truco para el jardín que es económico y fácil de hacer. Shutterstock Para que este truco sea eficaz es importante colocar varios tenedores juntos. Los expertos recomiendan una distancia de 5 o 7 cm entre cada uno y usarlos para rodear las plantas más vulnerables, sobre todo los brotes o plantas que están enfermas o deshidratadas.

Todos los detalles sobre este truco para el jardín Otra ventaja de colocar los tenedores en el jardín es que funciona como un accesorio para que los gatos y los perros pequeños se rasquen sin comprometer a tus plantas. Además, el color blanco y la forma puntiaguda del tenedor genera un brillo y sombra que aleja a las aves e insectos.

jardineria Evita usar productos agresivos en tus plantas. Shutterstock La recomendación final es quitar los tenedores de plástico de alrededor de las plantas cuando mejoran o crecen. No es necesario que tires estos objetos ya que los puedes reutilizar, siempre y cuando estén limpios, y no hayan cambiado de color por la constante exposición al sol.