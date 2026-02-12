Abono casero: cómo utilizar las cáscaras de choclo o chalas para tu jardín

El choclo puede tener usos que traspasan a la cocina: cómo hacer un abono rico en nutrientes para las plantas.

No tirés las cáscaras de choclo: cómo usarlas en la tierra. Foto: Shutterstock

El verano se presta para ensaladas frías o comidas sin horno y en este contexto, el choclo comienza a ser un gran protagonista. Sin embargo, no siempre usamos todos los beneficios que tiene.

Las chalas o cáscaras de choclo, que casi siempre terminan en la basura, pueden ser un material orgánico valioso para el jardín. Al descomponerse, aportan nutrientes que enriquecen la tierra y favorecen el crecimiento de las plantas.

Cómo utilizarlas en el jardín Para aprovecharlas para hacer abono, basta con cortar las cáscaras en trozos pequeños y mezclarlas con otros restos orgánicos en la compostera: cáscaras de frutas, verduras, yerba o café. También pueden colocarse directamente en la base de las plantas como acolchado, ayudando a mantener la humedad del suelo.