Abono casero: cómo utilizar las cáscaras de choclo o chalas para tu jardín
El choclo puede tener usos que traspasan a la cocina: cómo hacer un abono rico en nutrientes para las plantas.
El verano se presta para ensaladas frías o comidas sin horno y en este contexto, el choclo comienza a ser un gran protagonista. Sin embargo, no siempre usamos todos los beneficios que tiene.
Las chalas o cáscaras de choclo, que casi siempre terminan en la basura, pueden ser un material orgánico valioso para el jardín. Al descomponerse, aportan nutrientes que enriquecen la tierra y favorecen el crecimiento de las plantas.
Cómo utilizarlas en el jardín
Para aprovecharlas para hacer abono, basta con cortar las cáscaras en trozos pequeños y mezclarlas con otros restos orgánicos en la compostera: cáscaras de frutas, verduras, yerba o café. También pueden colocarse directamente en la base de las plantas como acolchado, ayudando a mantener la humedad del suelo.
Beneficios del abono casero
- Mejora la estructura de la tierra, haciéndola más fértil y aireada.
- Aporta materia orgánica que favorece el crecimiento de las plantas.
- Reduce la necesidad de usar fertilizantes químicos.
- Permite reciclar residuos de cocina de manera práctica.
- Contribuye al cuidado del medio ambiente al disminuir desechos.
Un truco sustentable
Incorporar este hábito permite transformar un desecho cotidiano en un recurso útil para el jardín. Con un poco de paciencia, las cáscaras de choclo se convierten en un aliado natural para mantener las plantas más sanas y vigorosas.