Faros opacos: el truco de limpieza con un ingrediente que tenés en la alacena

La limpieza de faros con bicarbonato es un truco casero eficaz y accesible que mejora la visibilidad del auto sin necesidad de productos costosos.

El bicarbonato es un aliado económico para la limpieza de faros. Foto: Shutterstock

Con el paso del tiempo, los faros del coche pueden volverse opacos o amarillentos debido a la exposición al sol, la lluvia y el polvo. Esto no solo afecta la estética del vehículo, sino también la visibilidad al conducir de noche. Sin necesidad de productos costosos, existe un truco de limpieza que utiliza un ingrediente común de la alacena.

Se trata del bicarbonato de sodio, un producto versátil que también puede emplearse para recuperar la transparencia de los faros.

Cómo limpiar los faros paso a paso Para aplicar este método, primero hay que lavar el faro con agua y jabón para retirar suciedad superficial. Luego, mezclar bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa.

Con un paño suave o una esponja, frotar la mezcla sobre el faro realizando movimientos circulares durante varios minutos. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que ayuda a remover la capa opaca acumulada. Después, enjuagar con abundante agua y secar con un paño limpio. En muchos casos, el cambio se nota de inmediato.

limpiar faros.jpg El bicarbonato de sodio ayuda a recuperar la transparencia de los faros. Por qué funciona este truco El bicarbonato tiene propiedades levemente abrasivas que permiten pulir la superficie sin dañarla si se utiliza con cuidado. Además, es económico, fácil de conseguir y no requiere herramientas especiales.