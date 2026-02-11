Faros opacos: el truco de limpieza con un ingrediente que tenés en la alacena
La limpieza de faros con bicarbonato es un truco casero eficaz y accesible que mejora la visibilidad del auto sin necesidad de productos costosos.
Con el paso del tiempo, los faros del coche pueden volverse opacos o amarillentos debido a la exposición al sol, la lluvia y el polvo. Esto no solo afecta la estética del vehículo, sino también la visibilidad al conducir de noche. Sin necesidad de productos costosos, existe un truco de limpieza que utiliza un ingrediente común de la alacena.
Se trata del bicarbonato de sodio, un producto versátil que también puede emplearse para recuperar la transparencia de los faros.
Te Podría Interesar
Cómo limpiar los faros paso a paso
Para aplicar este método, primero hay que lavar el faro con agua y jabón para retirar suciedad superficial. Luego, mezclar bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa.
Con un paño suave o una esponja, frotar la mezcla sobre el faro realizando movimientos circulares durante varios minutos. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que ayuda a remover la capa opaca acumulada. Después, enjuagar con abundante agua y secar con un paño limpio. En muchos casos, el cambio se nota de inmediato.
Por qué funciona este truco
El bicarbonato tiene propiedades levemente abrasivas que permiten pulir la superficie sin dañarla si se utiliza con cuidado. Además, es económico, fácil de conseguir y no requiere herramientas especiales.
Si los faros presentan un desgaste profundo o rayaduras marcadas, puede ser necesario un tratamiento profesional. Sin embargo, para mantenimiento y limpieza superficial, este método casero puede ser una solución práctica y accesible.