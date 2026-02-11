Malargüe fue sede de un exitoso evento de judo con fuerte impacto deportivo y turístico

Con un balance altamente positivo, Malargüe cerró un evento de judo que superó ampliamente las expectativas , dejando en evidencia el alto nivel técnico de los judokas que llegaron desde distintos puntos de la región.

La iniciativa, impulsada y coordinada por Pablo Villarruel y Edgar Gatica , volvió a poner en valor el concepto de deporte turístico , una política que busca articular el crecimiento deportivo con un impacto directo en la actividad turística y económica del departamento.

Desde lo deportivo, la competencia se destacó por la calidad de los combates y la paridad entre las delegaciones. Las copas por equipos se definieron a partir de la suma de puntos y luchas ganadas a lo largo del certamen.

Elfue para los locales, la, dirigida por, que coronó una gran actuación y cerró una edición memorable del torneo ante su gente.

El tercer puesto fue para la delegación de Chile, representada por el Club X Pro de Santiago, que tuvo una actuación destacada. El segundo lugar quedó en manos de la Municipalidad de Godoy Cruz, bajo la conducción de Darío Godoy y Claudio Chirino.

El evento ratificó el potencial de Malargüe como sede de competencias de jerarquía, consolidando al judo como una disciplina en crecimiento y al deporte como una herramienta clave para el desarrollo integral del departamento.



