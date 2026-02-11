Malargüe fue sede de un exitoso evento de judo con fuerte impacto deportivo y turístico
Malargüe cerró un exitoso evento de judo que destacó el nivel deportivo y fortaleció el deporte turístico, con delegaciones locales y de Chile.
Con un balance altamente positivo, Malargüe cerró un evento de judo que superó ampliamente las expectativas, dejando en evidencia el alto nivel técnico de los judokas que llegaron desde distintos puntos de la región.
La iniciativa, impulsada y coordinada por Pablo Villarruel y Edgar Gatica, volvió a poner en valor el concepto de deporte turístico, una política que busca articular el crecimiento deportivo con un impacto directo en la actividad turística y económica del departamento.
Desde lo deportivo, la competencia se destacó por la calidad de los combates y la paridad entre las delegaciones. Las copas por equipos se definieron a partir de la suma de puntos y luchas ganadas a lo largo del certamen.
El tercer puesto fue para la delegación de Chile, representada por el Club X Pro de Santiago, que tuvo una actuación destacada. El segundo lugar quedó en manos de la Municipalidad de Godoy Cruz, bajo la conducción de Darío Godoy y Claudio Chirino.
El evento ratificó el potencial de Malargüe como sede de competencias de jerarquía, consolidando al judo como una disciplina en crecimiento y al deporte como una herramienta clave para el desarrollo integral del departamento.