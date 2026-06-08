UNCuyo: uno por uno, los funcionarios públicos que también juegan en las elecciones

Las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) no sólo movilizarán a estudiantes, docentes y egresados. Entre los miles de electores habilitados para participar el próximo 9 de junio también aparecen funcionarios del Gobierno de Mendoza, dirigentes municipales, legisladores, jueces y exfuncionarios que mantienen vínculos académicos con la casa de estudios.

La presencia de dirigentes políticos en los padrones universitarios refleja el histórico vínculo entre la UNCuyo y la vida pública mendocina. Muchos de ellos ejercen o ejercieron la docencia, mientras que otros integran el claustro de egresados, lo que les permite participar en la elección de rector, vicerrector, decanos y consejeros a través del voto directo.

Los comicios se realizarán de forma directa, obligatoria, secreta, simultánea y por listas para todos los claustros : docentes (profesores y docentes auxiliares), estudiantes, egresados y personal de apoyo académico pueden votar si están empadronados.

El voto es directo pero ponderado, a la hora de contarlos el de todos los claustros no pesa lo mismo. Los docentes titulares y adjuntos representan el 44,48%; los jefes de trabajos prácticos el 8,47%, los estudiantes el 25,42%, egresados el 14,30% y los no docentes el 8%.

Entre los funcionarios que son profesores o sea que tienen un rol muy importante en la elección, se encuentran: María Jimena Estrella Orrego, quien es profesora de Ciencias Agrarias y además, asumió el 1 de abril como directora de Desarrollo Económico del municipio de Las Heras, además de ser candidata a vicerrectora por Trayectoria y Renovación; Manuel Vilapriño es el Director de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Provincia, es profe de Medicina. También es profe de esa facultad, el Director del Programa Provincial de Sida, Víctor Bittar. En Ciencias Económicas, figura un exfuncionario de Celso Jaque, Raúl Mercau y en Ciencias Médicas, Sergio Saracco, ex ministro de Salud.

En Ciencias Políticas, son docentes el ministro de Educación, Cultura e Infancias y Director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar; la diputada nacional del bloque La Libertad Avanza Mercedes Llano; la senadora provincial María Flavia Manoni, quien hoy integra un interbloque junto al peronismo; el juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número dos, Pablo Salinas; el exministro de Gobierno de Rodolfo Suarez, Víctor Ibañez; el vicerrector de la UNCuyo y candidato a rector por Sumar Universidad Gabriel Fidel; Alejandro Zlotolow, Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana de Godoy Cruz; la jefa de Gabinete de la Dirección General de Escuelas, Daniela García; el senador y exintendente de General Alvear, Walter Marcolini.

asumen senadores walther marcolini (9) Alf Ponce Mercado / MDZ

En Derecho, hay jueces que son profes. Se trata del juez de la Corte, Omar Palermo; el juez de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, Gustavo Castiñeira de Dios; la magistrada del Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Tributario y constitucionalista Gabriela Ábalos y el juez civil Alfredo Fernando D´antiacq Sanchez. También es profesor en esa unidad académica el titular de Mendoza Fiduciaria Alfonso Brandi.

En la Facultad de Filosofía y Letras es profesora la senadora nacional Mariana Juri. En Odontología, es profe la exsenadora peronista y quien tiene un cargo en la Fiscalía de Estado, María Mercedes Derrache.

Los egresados que tienen que ir a votar

En el claustro egresados de Ciencias Económicas, se encuentran: Facundo Biffi, jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda;el extitular del EPRE, Elián Japaz; el ministro de Hacienda, Víctor Fayad; la diputada nacional Pamela Verasay- radical-; el intendente de Malargüe, Celso Jaque;el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi; el extitular del INV, Martín Hinojosa; el ministro de Salud, Rodolfo Montero; el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano; el director de Hacienda de Godoy Cruz, Miguel Catalano.

En Políticas, vota el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo; la senadora provincial Natacha Einschlas; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el exfuncionario Maximiliano Uceda; el funcionario de Godoy Cruz, Martín Appiolaza; la secretaria de gestión Pública de Ciudad de Mendoza, Érica Rojas;el prosecretario del Concejo Deliberante de Ciudad, Emanuel Italiano;las concejales de ese departamento, María Cielo Daou y Cecilia Rodríguez- ambas radicales;la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes de la Provincia, Verónica Álvarez Ocampos.

celso jaque (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

En Derecho, vota la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus;el presidente de la Corte de Mendoza, Dalmiro Garay; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti- kirchnerista-; la exsenadora María José Ubaldi; la jueza Daniela Torres; el excandidato a diputado nacional Gabriel Sottile; la jueza federal Susana Pravata; el juez de familia Carlos Neirotti;la exsubdirectora de Derechos Humanos de la Corte, Eleonora Lamm; el exprocurador de personas privadas de la libertad, Fabricio Imparado; la exsenadora Florencia Canali.

En Filosofía, la Coordinadora de Juntas de Educación, en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas y exsenadora provincial, Mariana Zlobec vota.