Miércoles con descenso de la temperatura en Mendoza y lluvias aisladas hacia la noche

El miércoles comenzará con cielo parcialmente nublado en Mendoza, en un arranque de jornada con presencia de viento del sudeste. El panorama, de todos modos, irá cambiando con el paso de las horas: después del mediodía se espera que el cielo se despeje y el sol gane protagonismo.

La mínima será de 23° y la máxima llegará a 32°, con un registro más contenido que el del martes. En ese sentido, las ráfagas de viento del sur serán clave para moderar el ambiente y evitar que la temperatura se dispare.

Hacia el final del día volverá la inestabilidad. El pronóstico marca lluvias aisladas durante la noche, especialmente en el sur de Mendoza y en el este, con condiciones cambiantes y un cierre más húmedo. En cordillera, el cielo seguirá con nubosidad variable.

Hacia los próximos días, el jueves se espera parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La jornada tenderá a inestabilizarse hacia la noche y en cordillera se anticipan precipitaciones desde la tarde. La máxima será de 31° y la mínima de 19°.