Mendoza cierrra la semana laboral en alerta por granizo y fuertes tormentas: a qué hora y en dónde

El pronóstico anticipa tormentas fuertes este viernes en Mendoza y rige alerta amarilla en varios departamentos. La máxima será de 30° y la mínima de 19°, con inestabilidad hacia la tarde y la noche.

El viernes estará atravesado por la inestabilidad en Mendoza, con una alerta amarilla por tormentas fuertes que podrían venir acompañadas por granizo y actividad eléctrica. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el escenario se volverá más complejo desde el mediodía.

En cuanto a la temperatura, la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 30°. En el Gran Mendoza se esperan tormentas, aunque con menor intensidad que en los departamentos bajo alerta, en un cierre de jornada que podría dejar chaparrones fuertes y ráfagas.

El SMN precisó que la alerta amarilla alcanza al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, San Rafael, Malargüe, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Martín, Junín y Rivadavia. De acuerdo con el organismo, "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas", y advirtió que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera local. En los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve y/o granizo.

Según el SMN, las tormentas arrancarán pasado el mediodía en el sur de Mendoza e iran ascendiendo hacia el este, cerca de las 19.

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas Conocé qué tenés que hacer. El pronóstico extendido para Mendoza Para el sábado se espera con nubosidad variable y viento, poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas, con vientos moderados del sudeste y precipitaciones en cordillera. La máxima será de 29° y la mínima de 18°.