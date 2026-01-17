Desesperada búsqueda de la hermana de Marcos "Huevo" Acuña

La hermana de Marcos Acuña, futbolista de River Plate, se encuentra desaparecida desde el viernes. Según su familia, padece esquizofrenia y fue vista en Zapala por última vez.

Fabiana Edith Muñoz es la hermana del "Huevo" Acuña y se encuentra desaparecida desde el viernes cuando fue vista por última vez en la comunidad neuquina de Zapala. Según su madre, la mujer de 42 años padece esquizofrenia y se perdió. "Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado", reveló Sara, su mamá, en diálogo con la prensa.

La familia del "Huevo" Acuña vive horas de angustia por estas horas y redobla las tareas de búsqueda de Muñoz con apoyo de la policía provincial que lanzó un alerta para dar con su paradero.

Según los datos oficiales provistos por la fuerza, Fabiana fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la calle Antártida Argentina, casa 26.

La descripción física difundida por las autoridades indica que Fabiana es de tez trigueña, tiene cabellos castaños, ojos oscuros y es de contextura delgada. Al momento de su desaparición, vestía un gorrito negro, una campera rompeviento de color verde, jean azul y zapatillas rosas. Estos detalles son fundamentales para que cualquier vecino que pueda haberla visto aporte información certera de manera inmediata.