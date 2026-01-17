Una expedición integrada por militares argentinos y chilenos hizo cumbre en el Aconcagua

Una expedición de montaña integrada por personal del Ejercito Argentino y el de Chile logró hacer cumbre este sábado por la tarde en el cerro Aconcagua , el pico más alto de América. Se trata de una actividad conjunta que inició días atrás con el objetivo de fortalecer los lazos de camaradería y cooperación entre los ejércitos de Argentina y Chile.

Se trata de la Expedición Andinística Argentino–Chilena , integrada por el Agrupamiento "Ejército de los Andes", una cordada de montaña integrada por 33 militares de ambos países.

El hito histórico a los 6.961 metros sobre el nivel del mar del cerro Aconcagua se concretó a las 13.20 de este sábado y posee un alto valor histórico y simbólico, porque se consiguió 25 años después de la última cumbre en el Coloso de América que ambos ejércitos habían logrado.

Además, tiene un valor especial ya que este 17 de enero se celebra el 209° aniversario del inicio del Cruce de los Andes del General San Martín, gesta que unió a soldados de los dos países en las luchas por la independencia.

Las patrullas alcanzaron el objetivo operando bajo las condiciones meteorológicas extremas propias de la alta montaña. El ataque final a la cumbre se ejecutó desde el campamento de altura Cólera, superando los sectores de La Canaleta y el Filo del Guanaco, para finalmente registrar el testimonio de cumbre en el punto más alto del continente americano.

En un comunicado difundido por el Ejercito argentino, señalaron que la misión, "desde el punto de vista técnico, operativo y sanitario", permitió "validar integralmente los procedimientos planificados, incluyendo los protocolos de gestión del riesgo, sanidad en altura, progresión segura y toma de decisiones en condiciones extremas".

Además, señalaron que "el personal militar de ambos países demostró una elevada aptitud psicofísica y técnica, fundamental para afrontar la hipoxia, las bajas temperaturas y la exigencia prolongada, manteniendo en todo momento un estricto cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos por la conducción de la expedición".

Para cerrar, indicaron que las patrullas ya iniciaron el descenso organizado hacia los campamentos inferiores, conforme a lo planificado. El regreso del personal hacia Puente del Inca se realizará en los próximos días, donde tendrá lugar el cierre formal de la expedición.

Mirá las fotos y videos de la expedición

expedición andinistica ejercito argentina chile 4

expedición andinistica ejercito argentina chile 2

expedición andinistica ejercito argentina chile 1