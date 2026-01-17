Al calor se suman las tormentas: qué se espera para la tarde en Mendoza

El calor persistirá durante el día, pero hacia la tarde y la noche aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, con lluvias intensas en algunos sectores.

El Gran Mendoza atraviesa este sábado una jornada calurosa e inestable, con foco puesto en la tarde y la noche, cuando se incrementa la probabilidad de tormentas y lluvias localmente intensas en distintos puntos del área metropolitana. A esta hora la tormenta se siente con fuerza en todo el Gran Mendoza, especialmente en zonas de Guaymallén y Luján.

De acuerdo al pronóstico de Contingencias Climáticas para el Gran Mendoza el escenario de la tarde considera probabilidad de precipitaciones asciende al rango del 40 al 70%, mientras que hacia la noche se mantiene un nivel de riesgo similar, asociado al desarrollo de tormentas aisladas.

Las temperaturas durante la tarde se ubicarán cerca de los 29°C, con vientos leves a moderados, del orden de 13 a 22 km/h, lo que no descarta la presencia de chaparrones intensos de corta duración, acompañados por actividad eléctrica en algunos sectores del Gran Mendoza.

Desde los organismos oficiales advierten que se trata de un escenario muy localizado y cambiante, por lo que recomiendan seguir la evolución del sistema minuto a minuto. En ese sentido, el radar meteorológico de Contingencias permite monitorear en tiempo real el avance de núcleos de tormenta y zonas con mayor carga de precipitación.