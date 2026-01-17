Cuál fue la ocupación hotelera en cada destino en la primera quincena de enero

“Estos primeros quince días de enero marcaron el inicio de una buena temporada en diversos puntos del país, destacándose la preferencia de los turistas por recorrer Argentina algo que creemos se va a ver aún más reforzado en lo que queda del verano . Desde la Cámara Argentina de Turismo estamos trabajando fuertemente, junto a nuestros miembros, y a la Secretaría de Turismo de la Nación en seguir dando impulso a los beneficios del programa ´Elegí Argentina´; es fundamental que los argentinos sepan que a través de ese portal pueden conocer diferentes descuentos y beneficios para viajar por todo el país, incluso con hasta 12 cuotas sin interés” afirmó Laura Teruel presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

La funcionaria agregó que “Vamos a seguir trabajando para que la segunda quincena de enero y febrero traccionen aún más turistas a lo largo y ancho del país porque si el turismo crece, Argentina se fortalece”.

- Pinamar, con un promedio general de ocupación del 84% con Cariló en el 90% y picos en diferentes destinos del partido los fines de semana, llegando a ocupación plena. Vale destacar que de cara a la segunda quincena las reservas ya rondan el 80%.

- Mar del Plata tuvo una ocupación promedio, durante la primera quincena, del 65% y proyecta para la segunda quincena estar por encima del 70%.

- Monte Hermoso promedió el 65/70% con ocupación plena los fines de semana.

- Villa Gesell promedió el 70% con destinos como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul en el orden del 80%.

En la Provincia de Córdoba:

- Durante la primera semana de enero se marcó un aumento general del 20% de turistas respecto del mismo período del año anterior.

- Villa General Belgrano promedió el 80% y registró picos de ocupación del 95% con fuerte protagonismo del Summerfest.

- Villa Carlos Paz se ubicó en promedio por encima del 70% con picos del 85%.

En la Región de Cuyo:

- San Juan promedió a nivel provincial el 67% de ocupación, con localidades como Iglesia y Calingasta con ocupación de alrededor del 80%.

- Mendoza promedió el 50% con picos del 65%.

En el Litoral:

- En Misiones: Iguazú tuvo un gran inicio de temporada con una ocupación promedio del 85% y más de 50 mil visitantes en el Parque Nacional Iguazú en los primeros 10 días del mes. Por su parte, Posadas, tuvo un promedio de ocupación cercano al 60%.

- Entre Ríos tuvo un promedio general de ocupación del 70% con fuerte impacto de las fiestas populares de la provincia. Gualeguaychú, Colón, Victoria, entre los más buscados.

- Santa Fe tuvo un 68% promedio de ocupación durante la primera quincena, con más de 100.000 turistas, una importante agenda cultural, Rosario y ciudad de Santa Fe entre los destinos más elegidos.

En el Norte del país:

- Jujuy puso en marcha una importante agenda de promoción turística destacado el carnaval jujeño, la ruta del vino y el tren solar, entre otros atractivos provinciales y promedió el 60% de ocupación con La Quebrada en el 75%.

- Santiago del Estero-Banda mostró una ocupación promedio del 60%.

En Patagonia se destacaron:

- En Río Negro: Bariloche como el más elegido con un 80% de ocupación. Las Grutas y General Roca registraron un 75%, mientras que El Bolsón alcanzó el 60%.

- En el caso de Neuquén, culminó la primera quincena, con un 75% promedio y grandes expectativas para el resto de la temporada: San Martín de los Andes arriba del 80% (un 5% más que en 2025); Villa la Angostura 83%; Alto Neuquén 60%.

- Chubut: Puerto Pirámides, en Península de Valdés, tuvo un gran inicio de temporada. En el fin de semana del 10 de enero ingresaron cerca de 11.000 visitantes.

- En el caso de Tierra del Fuego, se destacó la ciudad de Ushuaia con un 77% de ocupación.

- En La Pampa, el último fin de semana de la quincena, tuvo una gran convocatoria que superó los 20 mil asistentes a distintos eventos y fiestas provinciales.