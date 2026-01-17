Presenta:

Fernando Báez Sosa

Familiares de Fernando Báez Sosa organizaron una misa homenaje

Báez Sosa fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de jóvenes, en un caso que conmocionó al país y derivó en un juicio oral histórico.

Graciela y Fernando, madre e hijo.

Graciela y Fernando, madre e hijo.

Familiares de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue atacado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, realizarán una misa para honrar su memoria a seis años del asesinato.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como informaron los allegados del joven, la ceremonia religiosa tendrá lugar a las 19.30 en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada en la calle Larrea 1252, en el barrio porteño de Recoleta.

En febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados y a 15 años de cárcel a otros tres, penas que luego fueron revisadas por instancias superiores.

Desde entonces, familiares y amigos de Fernando impulsaron distintas actividades para mantener viva su memoria y renovar el pedido de justicia, mientras el caso es un lamentable símbolo contra la violencia y los ataques en patota.

