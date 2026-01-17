Un medio chileno destacó a Mendoza entre los polos tecnológicos argentinos

La inclusión de Mendoza dentro del mapa de los principales polos tecnológicos de la Argentina por parte de un medio económico chileno introduce una lectura que excede el plano local. Diario Financiero (DF) , publicación especializada en negocios y economía, analizó el crecimiento de los centros de Tecnología de la Información (TI) en el vecino país y su capacidad para competir por talento en la región, en un contexto donde la economía del conocimiento se volvió un factor central de posicionamiento productivo.

El artículo aborda el avance argentino en la exportación de servicios basados en el conocimiento -con tasas de crecimiento superiores al 20% interanual- y enumera los principales ecosistemas que concentran empresas tecnológicas, universidades y capital humano calificado. En ese recorrido, Mendoza aparece mencionada junto a polos consolidados como el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, el cluster de Córdoba, el polo rosarino y el entramado tecnológico de Tucumán.

La referencia a Mendoza adquiere relevancia por el lugar desde donde se formula. El análisis de DF no parte de una lógica promocional ni institucional, sino de una mirada comparativa desde Chile , que observa a la Argentina como un competidor creciente en la captación y retención de talento tecnológico.

Desde esa óptica, la provincia es identificada como parte de un ecosistema que articula sector académico, empresas y Estado. En su caracterización, DF señala que “otro centro relevante es el Polo Mendoza TIC, que combina las áreas académicas, empresariales y públicas que tengan relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, y destaca que el espacio cuenta con un parque tecnológico que alberga empresas y emprendedores argentinos e internacionales, entre ellos Grupo Oeste, Vial-Siepv y SoftNuv.

La mención no consagra liderazgos ni sobredimensiona el alcance del ecosistema, pero sí ubica a Mendoza dentro del conjunto de territorios que empiezan a ser leídos como plataformas posibles para el desarrollo de servicios basados en el conocimiento.

Que Mendoza sea incluida en ese esquema sugiere que la provincia reúne condiciones de masa crítica para integrarse a una competencia regional donde el diferencial ya no pasa exclusivamente por los costos, sino por la disponibilidad de recursos humanos calificados, la densidad institucional y la capacidad de articulación público-privada.

Un corrimiento gradual en la forma de leer a la provincia

Tradicionalmente asociada a actividades como la vitivinicultura, el turismo o, más recientemente, al debate minero y energético, Mendoza empieza a aparecer vinculada también a capacidades técnicas y profesionales. No como un polo dominante, pero sí como un nodo en desarrollo que resulta visible para observadores externos.

Este corrimiento en la lectura no implica un cambio estructural inmediato, pero sí una señal de posicionamiento. En un contexto regional donde los países compiten por talento y servicios de alto valor agregado, ser mencionada desde Chile como parte del mapa tecnológico argentino indica que Mendoza dejó de ser un territorio periférico en esa conversación.

La mención de Mendoza en un medio económico chileno funciona, más bien, como una señal temprana de visibilidad externa. Para la provincia, el desafío no pasa por capitalizarla como un logro cerrado, sino por leerla como una confirmación de base: existe un entramado que comienza a ser percibido desde fuera y que puede dialogar con otros sectores estratégicos de su economía.