Elecciones 2026: quiénes ya pueden inscribirse como autoridades de mesa

La Junta Electoral de Mendoza habilitó la inscripción para que docentes se sumen como autoridades de mesa en las elecciones desdobladas que se realizarán en San Rafael, Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, La Paz y Santa Rosa. De esta manera, podrán recibir 100 mil pesos por esa tarea.

Desde el organismo afirmaron que la prioridad estará centrada en quienes hayan cumplido previamente con esa función y, particularmente, en comicios que hayan utilizado boleta única papel.

El 22 de febrero se realizarán las elecciones en esos seis municipios. Se trata de la instancia electoral de renovación de concejales, y se votará para actualizar cinco o seis bancas, según la comuna.

Cómo inscribirse para ser autoridad de mesa en las elecciones Quienes cumplan esa tarea para los próximos comicios recibirán un viático que alcanzará los 100 mil pesos. 50 mil serán por asistir a la capacitación, y el monto restante corresponderá a la participación en el día de la elección.

Las personas que no estén presentes en la capacitación previa no podrán ser autoridades de mesa.