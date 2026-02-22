"Argensimia, espero que te maten": las aberrantes amenazas a la abogada argentina detenida en Brasil

Agostina Páez vive una doble condena: mientras la Justicia de Brasil la tiene detenida con tobillera electrónica, en redes sociales recibe una ola de mensajes violentos y amenazas de muerte.

Agostina Páez mostró en sus historias de Instagram los mensajes que recibe.

Las fuertes amenazas a Agostina Páez La abogada compartió capturas de pantalla que revelan el nivel de ensañamiento digital. Los mensajes no solo critican su accionar en el bar, sino que escalan a niveles de violencia extrema:

"Zorra, desbloqueá los comentarios, ¿o tenés miedo? Vaya mier** de abogada que no sabe las leyes, jajaja. Una pena que no te violaran 20 'monos'".

"Indígena de mier**, zorra. Lleva cuidado cuando estés en la calle. (...) Sudaca muerta de hambre, lleva cuidado que a una perra la acuestan por 200 euros".

"¿Qué tal, argensimia tripas secas? Espero que te maten, puta racista de mierd@".

"No deseo que te maten, pero sí que te violen mil veces y encima neg***". image Uno de los aberrantes mensajes que recibió Agostina Páez. Instagram | @agostinapaez Por su parte, Agostina decidió bloquear los comentarios en sus fotos para frenar la interacción directa, pero la mensajería privada sigue siendo un canal de hostigamiento constante para la joven.

image Otra de las amenazas que recibió la abogada argentina. Instagram | @agostinapaez ¿Cuál es la situación judicial de la abogada argentina detenida en Brasil? Aunque recientemente se conoció que la justicia revocó su estancia en una cárcel común, su libertad todavía está lejos de ser plena. El régimen actual de Páez en Río de Janeiro consiste en: