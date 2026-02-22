"Argensimia, espero que te maten": las aberrantes amenazas a la abogada argentina detenida en Brasil
Agostina Páez vive una doble condena: mientras la Justicia de Brasil la tiene detenida con tobillera electrónica, en redes sociales recibe una ola de mensajes violentos y amenazas de muerte.
Mientras sigue detenida en Brasil con prisión preventiva y tobillera electrónica, Agostina Páez denunció una ola de ciberacoso. Tras reabrir sus redes sociales para "exponer" su situación, la abogada argentina se encontró con una realidad hostil que le impide salir a la calle.
Las fuertes amenazas a Agostina Páez
La abogada compartió capturas de pantalla que revelan el nivel de ensañamiento digital. Los mensajes no solo critican su accionar en el bar, sino que escalan a niveles de violencia extrema:
Te Podría Interesar
- "Zorra, desbloqueá los comentarios, ¿o tenés miedo? Vaya mier** de abogada que no sabe las leyes, jajaja. Una pena que no te violaran 20 'monos'".
- "Indígena de mier**, zorra. Lleva cuidado cuando estés en la calle. (...) Sudaca muerta de hambre, lleva cuidado que a una perra la acuestan por 200 euros".
- "¿Qué tal, argensimia tripas secas? Espero que te maten, puta racista de mierd@".
- "No deseo que te maten, pero sí que te violen mil veces y encima neg***".
Por su parte, Agostina decidió bloquear los comentarios en sus fotos para frenar la interacción directa, pero la mensajería privada sigue siendo un canal de hostigamiento constante para la joven.
¿Cuál es la situación judicial de la abogada argentina detenida en Brasil?
Aunque recientemente se conoció que la justicia revocó su estancia en una cárcel común, su libertad todavía está lejos de ser plena. El régimen actual de Páez en Río de Janeiro consiste en:
-
Prisión Preventiva Domiciliaria: Debe permanecer en el departamento asignado (en la zona oeste de la ciudad).
Monitoreo Electrónico: Porta una tobillera electrónica que alerta a las autoridades si intenta alejarse del perímetro permitido o acercarse a zonas prohibidas (como aeropuertos).
Prohibición de Salida del País: Su pasaporte está retenido y no puede abandonar Brasil hasta que finalice el proceso o se dicte sentencia.