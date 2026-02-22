Así se celebró el Año Nuevo Chino en La Plata: las imágenes del gran festejo

La ciudad de las diagonales se transformó en el escenario de una celebración sin precedentes. Con una concurrencia que superó las 300 mil personas durante el sábado, la Plaza Moreno fue el corazón de la apertura oficial del Año Nuevo Chino 2026 , una festividad que ya es marca registrada de la identidad platense.

La segunda jornada por el Año Nuevo Chino en La Plata

Tras el éxito masivo de la primera jornada, el cronograma de actividades se extiende durante este domingo. Desde el mediodía, los asistentes disfrutan de la gastronomía típica, con un corredor con platos tradicionales que invitan a un viaje sensorial por las diversas regiones de China; y gran propuesta artística, con desfiles, danzas tradicionales y presentaciones que reflejan la milenaria riqueza del país oriental.