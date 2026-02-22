Presenta:

Así se celebró el Año Nuevo Chino en La Plata: las imágenes del gran festejo

La capital bonaerense se consolidó como epicentro de la cultura oriental en Argentina. Tras una jornada récord el sábado, los festejos continúan este domingo con una agenda que combina gastronomía y arte.

AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA 7
MDZ | Juan Mateo Aberastain

La ciudad de las diagonales se transformó en el escenario de una celebración sin precedentes. Con una concurrencia que superó las 300 mil personas durante el sábado, la Plaza Moreno fue el corazón de la apertura oficial del Año Nuevo Chino 2026, una festividad que ya es marca registrada de la identidad platense.

La segunda jornada por el Año Nuevo Chino en La Plata

Tras el éxito masivo de la primera jornada, el cronograma de actividades se extiende durante este domingo. Desde el mediodía, los asistentes disfrutan de la gastronomía típica, con un corredor con platos tradicionales que invitan a un viaje sensorial por las diversas regiones de China; y gran propuesta artística, con desfiles, danzas tradicionales y presentaciones que reflejan la milenaria riqueza del país oriental.

Las imágenes del Año Nuevo Chino en La Plata

AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA 1
AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA 2
En el festejo por el Año Nuevo Chino, hubo una gran propuesta gastronómica para deleitar al público con lo mejor de la comida china.

AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA 3
AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA 4
AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA 5
Los vecinos de La Plata disfrutaron de la celebración.

AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA 6
Además del escenario central, hay una feria con muchas cosas típicas.

AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA 8
Melona, los típicos helados asiáticos.

AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA
AÑO NUEVO CHINO EN LA PLATA
Artes Marciales En El Año Nuevo Chino De La Plata
Un Grupo De Nenes También Participó Del Año Nuevo Chino En La Plata
Show De Canto En El Año Nuevo Chino En La Plata
El Público Disfrutando Del Show Del Año Nuevo Chino En La Plata
Baile En El Año Nuevo Chino En La Plata

