Año del Caballo de fuego: cuál es el significado para el horóscopo chino

El horóscopo chino inaugura este martes un nuevo Año Nuevo Lunar en China y en distintos países donde la diáspora mantiene viva la celebración. Con el inicio del ciclo 2026, el protagonista es el Caballo de Fuego, una combinación que en la tradición se vincula con energía, impulso y un ritmo más dinámico para lo que viene.

De acuerdo con instituciones dedicadas a la enseñanza de la cultura china, como The Beijing Center for Chinese Studies, el zodiaco chino no se limita a “marcar” el año lunar. Para muchas personas funciona como una brújula simbólica que se asocia a rasgos de personalidad, decisiones laborales, compatibilidades, vínculos y expectativas de fortuna, por eso su peso cultural sigue siendo central.

Con más de 2.000 años de historia, este sistema es conocido como sheng xiao () o shu xiang (). En algunos puntos se parece al modelo occidental porque ambos se organizan por períodos de nacimiento y cuentan con 12 figuras, pero el enfoque oriental se apoya en tradiciones filosóficas y religiosas propias, en lugar de partir de la astrología tal como se la entiende en Occidente.

En el horóscopo chino, el Caballo es el séptimo animal del ciclo. Aparece después de la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente, y antecede a la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo. Además, se lo vincula con cualidades como vitalidad y dinamismo: popularidad, optimismo, espíritu aventurero y elocuencia, pero también cierta impaciencia, según explica el Instituto Confucio en su material de divulgación.

A ese esquema se suman los “cinco elementos” que, dentro de la tradición, completan el mapa del horóscopo chino: metal, madera, agua, fuego y tierra. Cada elemento rige dos años seguidos, alternando Yin y Yang, conceptos taoístas asociados al equilibrio.