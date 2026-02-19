Netflix: la imperdible película basada en hechos reales de agentes secretos

Esta historia real de espionaje cubano en Miami está disponible en Netflix. En el reparto está Penélope Cruz, Édgar Ramírez y Gael García Bernal, entre otros.

Si te gustan los largometrajes basados en hechos reales, te recomendamos La Red Avispa. Es una película de espionaje disponible en Netflix que se estrenó internacionalmente en la plataforma en junio de 2020. Está inspirada en el libro The Last Soldiers of the Cold War, del periodista Fernando Morais, y cuenta hechos ocurridos en los años 90 en Estados Unidos.

La película sigue a un grupo de espías cubanos infiltrados en organizaciones anticastristas en Miami, conocidos como la “Red Avispa”, cuya misión era vigilar y frenar actos violentos contra Cuba desde territorio estadounidense. Fue escrita y dirigida por Olivier Assayas. Muestra las complejidades de la Guerra Fría tardía y la lucha entre ideologías opuestas.

El reparto principal incluye a Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal, Ana de Armas, Wagner Moura y Leonardo Sbaraglia, quienes interpretan a varios de los agentes y personajes relacionados con la red y su entorno.

Si bien el film toma algunas licencias dramáticas, se basa en la historia real de los llamados “Cinco Cubanos”, agentes de inteligencia arrestados en Florida en 1998 y luego condenados por espionaje.

Antes de llegar a Netflix, la película fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia en 2019. Es una coproducción internacional entre Francia, España, Brasil y Bélgica.