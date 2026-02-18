Número 1 en 40 países: el thriller alemán de Netflix que nadie vio venir

La nueva apuesta alemana de Netflix se convirtió en un fenómeno inesperado en el ranking de lo más visto. Se trata de Unfamiliar, una miniserie de seis episodios que, desde su estreno el 6 de febrero, escaló al puesto número 1 en 40 países.

Ambientada en Berlín, la historia sigue a Simon y Meret, dos exespías que viven ocultos mientras administran una casa segura conocida como “El Nido”. Lo que parecía una vida discreta vuelve a complicarse cuando una amenaza del pasado reaparece. Desde ese momento, la tensión crece capítulo a capítulo: sicarios, agentes rusos, el Servicio Federal de Inteligencia (BND) y viejas cuentas pendientes rodean a la pareja, que además intenta sostener su matrimonio en medio del caos.

Espionaje, tensión y un pulso narrativo constante Para quienes disfrutan del cine de suspenso europeo, la serie ofrece una experiencia atrapante. No apuesta por explosiones constantes, sino por miradas cargadas de información, silencios incómodos y giros que reconfiguran la confianza entre los personajes. Es de esas ficciones que se ven en solo un día, donde cada episodio de 50 minutos deja la sensación de que nada está realmente bajo control.

Mira el trailer Embed - Unfamiliar Netflix Reparto de la miniserie El elenco está encabezado por Felix Kramer (Simon) y Susanne Wolff (Meret), acompañados por Andreas Pietschmann, Seyneb Saleh, Laurence Rupp y Sina Martens. La producción combina drama y espionaje con una estética sobria, fiel al sello alemán, y una narrativa que prioriza la construcción de atmósfera.