Qué planta poner si quieres atraer dinero y oportunidades y dónde ubicarla
La planta que usan los emprendedores para cambiar la energía de su negocio. Empresarios, inversores y emprendedores la usan desde hace décadas.
En el Feng Shui, las hojas redondeadas y carnosas de esta planta representan monedas de oro. No es una creencia reciente: registros históricos de comerciantes chinos del siglo XIX ya documentaban su uso en locales comerciales para atraer clientes y dinero.
Por qué poner esta planta en tu escritorio
Sus hojas en forma de moneda no son el único motivo. La planta jade libera oxígeno durante la noche, algo que muy pocas plantas hacen. Eso mejora la calidad del aire en espacios cerrados donde se trabaja muchas horas. Un ambiente con mejor oxígeno genera más claridad mental, mejor toma de decisiones y menos fatiga. Los resultados se notan.
Dónde colocarla para activar su energía
Según el Feng Shui clásico, el lugar correcto es el sureste del espacio, que corresponde al área de la riqueza. Si no hay referencia de puntos cardinales, funciona bien cerca de la entrada del negocio, junto a la caja registradora o sobre el escritorio principal. La intención al colocarla importa tanto como el lugar.
Cuidados simples que marcan la diferencia
La Crassula Ovata necesita luz natural sin sol directo intenso. Se riega solo cuando la tierra está seca al tacto. Sus hojas se limpian con un paño húmedo para mantenerlas brillantes. Una planta descuidada, en el Feng Shui, representa energía estancada. Una planta sana y verde, todo lo contrario.