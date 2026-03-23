Qué planta poner si quieres atraer dinero y oportunidades y dónde ubicarla

La planta que usan los emprendedores para cambiar la energía de su negocio. Empresarios, inversores y emprendedores la usan desde hace décadas.

En el Feng Shui, las hojas redondeadas y carnosas de esta planta representan monedas de oro. No es una creencia reciente: registros históricos de comerciantes chinos del siglo XIX ya documentaban su uso en locales comerciales para atraer clientes y dinero.

Por qué poner esta planta en tu escritorio Sus hojas en forma de moneda no son el único motivo. La planta jade libera oxígeno durante la noche, algo que muy pocas plantas hacen. Eso mejora la calidad del aire en espacios cerrados donde se trabaja muchas horas. Un ambiente con mejor oxígeno genera más claridad mental, mejor toma de decisiones y menos fatiga. Los resultados se notan.

Árbol de jade Fuente: Shutterstock Dónde colocarla para activar su energía Según el Feng Shui clásico, el lugar correcto es el sureste del espacio, que corresponde al área de la riqueza. Si no hay referencia de puntos cardinales, funciona bien cerca de la entrada del negocio, junto a la caja registradora o sobre el escritorio principal. La intención al colocarla importa tanto como el lugar.