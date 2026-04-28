Llegan a Netflix 3 series coreanas que prometen ser furor en mayo

Netflix vuelve apostar fuerte en mayo por el contenido asiático y suma tres series que ya generan expectativas entre los amantes de este género. Con propuestas que van desde los clásicos dramas románticos hasta una comedia de superhéroes.

Entre las apuestas de la N roja se encuentra The WONDERfools, una serie que mezcla comedia, acción y aventura con un enfoque diferente sobre los superhéroes. La producción se ambienta en 1999, en plena ola de teorías sobre el fin del mundo y la historia sigue a un grupo de personas comunes que adquieren poderes de forma inesperada.

Con un elenco encabezado por Park Eun-bin, Cha Eun-woo y Choi Dae-hoon, la serie propone una mirada más humana y desordenada sobre los superpoderes. Su estreno será el 15 de mayo de 2026.

The WONDERfools es una de las apuestas más fuertes del mes dentro de los estrenos de Netflix. Foto: Archivo

El 14 de mayo llega Almas gemelas, una historia cargada de emoción que sigue a Ryu, un joven que huye de Japón con culpa y dudas, y termina en Berlín, donde conoce a Johan, un boxeador coreano que lo salva.

Ese encuentro marcará sus vidas durante años, en una trama que explora los vínculos, las decisiones y el peso del pasado. La serie apuesta a un tono más íntimo, con un desarrollo centrado en los personajes y sus conflictos internos.

almas gemelas Mayo llega con nuevos estrenos en Netflix que buscan posicionarse entre lo más visto. Foto: Archivo

Mi némesis con aires de realeza: romance, fantasía y viajes en el tiempo

Por último, el 8 de mayo se estrena Mi némesis con aires de realeza, una propuesta romántica con elementos de fantasía. La historia sigue a una villana de la era Joseon que, tras ser condenada a muerte, despierta en la Seúl actual. Allí se cruza con un heredero frío y poderoso que podría convertirse en su única oportunidad para cambiar su destino.

Con una combinación de romance, drama y choque de épocas, la serie apunta a quienes buscan historias más ligeras pero con giros interesantes.

Mi némesis con aires de realeza Los estrenos coreanos siguen ganando lugar en Netflix y captando la atención global. Foto: Archivo

Netflix refuerza su apuesta por el contenido coreano

Con estos tres estrenos, Netflix vuelve a consolidar su estrategia de sumar producciones coreanas a su catálogo. En los últimos años, este tipo de contenidos logró un fuerte impacto global gracias a sus historias originales y la mezcla de géneros.