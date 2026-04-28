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Llegan a Netflix 3 series coreanas que prometen ser furor en mayo

Mayo llega a Netflix con el estreno de tres series coreanas que apuntan a ser las favoritas del mes.

Alejandro Llorente

Las nuevas series combinan acción, romance y drama, tres géneros que dominan el ranking de Netflix. Foto: Shutterstock

Las nuevas series combinan acción, romance y drama, tres géneros que dominan el ranking de Netflix. Foto: Shutterstock

Netflix vuelve apostar fuerte en mayo por el contenido asiático y suma tres series que ya generan expectativas entre los amantes de este género. Con propuestas que van desde los clásicos dramas románticos hasta una comedia de superhéroes.

The WONDERfools: superhéroes imperfectos y acción con humor

Entre las apuestas de la N roja se encuentra The WONDERfools, una serie que mezcla comedia, acción y aventura con un enfoque diferente sobre los superhéroes. La producción se ambienta en 1999, en plena ola de teorías sobre el fin del mundo y la historia sigue a un grupo de personas comunes que adquieren poderes de forma inesperada.

Con un elenco encabezado por Park Eun-bin, Cha Eun-woo y Choi Dae-hoon, la serie propone una mirada más humana y desordenada sobre los superpoderes. Su estreno será el 15 de mayo de 2026.

the wonderfools
The WONDERfools es una de las apuestas m&aacute;s fuertes del mes dentro de los estrenos de Netflix. Foto: Archivo

The WONDERfools es una de las apuestas más fuertes del mes dentro de los estrenos de Netflix. Foto: Archivo

Almas gemelas: un drama marcado por el destino

El 14 de mayo llega Almas gemelas, una historia cargada de emoción que sigue a Ryu, un joven que huye de Japón con culpa y dudas, y termina en Berlín, donde conoce a Johan, un boxeador coreano que lo salva.

Ese encuentro marcará sus vidas durante años, en una trama que explora los vínculos, las decisiones y el peso del pasado. La serie apuesta a un tono más íntimo, con un desarrollo centrado en los personajes y sus conflictos internos.

almas gemelas
Mayo llega con nuevos estrenos en Netflix que buscan posicionarse entre lo m&aacute;s visto. Foto: Archivo

Mayo llega con nuevos estrenos en Netflix que buscan posicionarse entre lo más visto. Foto: Archivo

Mi némesis con aires de realeza: romance, fantasía y viajes en el tiempo

Por último, el 8 de mayo se estrena Mi némesis con aires de realeza, una propuesta romántica con elementos de fantasía. La historia sigue a una villana de la era Joseon que, tras ser condenada a muerte, despierta en la Seúl actual. Allí se cruza con un heredero frío y poderoso que podría convertirse en su única oportunidad para cambiar su destino.

Con una combinación de romance, drama y choque de épocas, la serie apunta a quienes buscan historias más ligeras pero con giros interesantes.

Mi némesis con aires de realeza
Los estrenos coreanos siguen ganando lugar en Netflix y captando la atenci&oacute;n global. Foto: Archivo

Los estrenos coreanos siguen ganando lugar en Netflix y captando la atención global. Foto: Archivo

Netflix refuerza su apuesta por el contenido coreano

Con estos tres estrenos, Netflix vuelve a consolidar su estrategia de sumar producciones coreanas a su catálogo. En los últimos años, este tipo de contenidos logró un fuerte impacto global gracias a sus historias originales y la mezcla de géneros.

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