Llegan a Netflix 3 series coreanas que prometen ser furor en mayo
Mayo llega a Netflix con el estreno de tres series coreanas que apuntan a ser las favoritas del mes.
Netflix vuelve apostar fuerte en mayo por el contenido asiático y suma tres series que ya generan expectativas entre los amantes de este género. Con propuestas que van desde los clásicos dramas románticos hasta una comedia de superhéroes.
The WONDERfools: superhéroes imperfectos y acción con humor
Entre las apuestas de la N roja se encuentra The WONDERfools, una serie que mezcla comedia, acción y aventura con un enfoque diferente sobre los superhéroes. La producción se ambienta en 1999, en plena ola de teorías sobre el fin del mundo y la historia sigue a un grupo de personas comunes que adquieren poderes de forma inesperada.
Con un elenco encabezado por Park Eun-bin, Cha Eun-woo y Choi Dae-hoon, la serie propone una mirada más humana y desordenada sobre los superpoderes. Su estreno será el 15 de mayo de 2026.
Almas gemelas: un drama marcado por el destino
El 14 de mayo llega Almas gemelas, una historia cargada de emoción que sigue a Ryu, un joven que huye de Japón con culpa y dudas, y termina en Berlín, donde conoce a Johan, un boxeador coreano que lo salva.
Ese encuentro marcará sus vidas durante años, en una trama que explora los vínculos, las decisiones y el peso del pasado. La serie apuesta a un tono más íntimo, con un desarrollo centrado en los personajes y sus conflictos internos.
Mi némesis con aires de realeza: romance, fantasía y viajes en el tiempo
Por último, el 8 de mayo se estrena Mi némesis con aires de realeza, una propuesta romántica con elementos de fantasía. La historia sigue a una villana de la era Joseon que, tras ser condenada a muerte, despierta en la Seúl actual. Allí se cruza con un heredero frío y poderoso que podría convertirse en su única oportunidad para cambiar su destino.
Con una combinación de romance, drama y choque de épocas, la serie apunta a quienes buscan historias más ligeras pero con giros interesantes.
Netflix refuerza su apuesta por el contenido coreano
Con estos tres estrenos, Netflix vuelve a consolidar su estrategia de sumar producciones coreanas a su catálogo. En los últimos años, este tipo de contenidos logró un fuerte impacto global gracias a sus historias originales y la mezcla de géneros.