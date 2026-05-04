Golpes entre alumnas en Villa Ballester: estudiantes de un colegio cristiano fueron agredidas en la calle

Un episodio de violencia escolar tuvo lugar el pasado viernes en Villa Ballester , cuando una alumna fue atacada por un grupo perteneciente a otro colegio.

Un ataque entre almunos de Villa Ballester ocurrió durante la tarde de viernes, cuando un grupo de aproximadamente ocho alumnas de una escuela pública cercana, todas menores de edad, se presentó en el lugar a la salida del turno escolar con el objetivo de increpar a una estudiante de una institución religiosa. El ataque quedó grabado.

Cómo fue el ataque escolar Según reveló el video de la agresión, publicado por San Martín Noticias, la víctima fue rodeada y recibió múltiples golpes, principalmente en la cabeza a manos de un grupo de agresoras.

villa ballester alumnas

Padres y vecinos que se encontraban en las inmediaciones intentaron separar a las jóvenes, lo que derivó en un enfrentamiento generalizado que terminó con varias adolescentes resultaron con lesiones de distinta consideración producto de la gresca.

De acuerdo con los testimonios de los presentes, lo que más llamó la atención fue la logística de la huida. Una vez dispersada la pelea, las agresoras corrieron una cuadra donde eran esperadas por jóvenes en motocicletas, lo que sugiere que el ataque pudo haber sido planificado con antelación.