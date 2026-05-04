Fuerte operativo en Ezeiza por el arribo de "Pequeño J", el principal acusado de los asesinatos en Florencio Varela

Tras meses de gestiones judiciales y espera diplomática, este lunes se concretará la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido en el mundo criminal como "Pequeño J" . El acusado es señalado como una pieza clave en un brutal triple homicidio que conmocionó a la opinión pública y que está directamente vinculado a las mafias del narcotráfico.

De acuerdo con fuentes policiales, el arribo de Valverde Victoriano está previsto para mañana por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza . El traslado y la custodia del detenido estarán a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA) , en medio de un operativo de máxima seguridad.

A "Pequeño J" se lo vincula con una estructura criminal organizada dedicada al tráfico de estupefacientes. Según la investigación, el acusado formó parte de un plan para "recuperar" un cargamento de droga que presuntamente le había sido sustraído a la organización.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 19 de septiembre de 2025 . En aquella jornada, Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron víctimas de un ensañamiento atroz:

Fueron privadas de su libertad de manera ilegal.

Permanecieron maniatadas y fueron sometidas a sesiones de golpes y torturas.

Finalmente, las tres mujeres fueron ejecutadas en lo que se presume fue un "mensaje" mafioso entre bandas.

Indagatoria en el Juzgado de Morón

Una vez que el avión aterrice en suelo argentino, Valverde Victoriano quedará bajo estricta custodia. El cronograma judicial estipula que el martes sea trasladado para prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, que encabeza el juez Jorge Ernesto Rodríguez.

La justicia busca determinar el grado de participación de "Pequeño J" en la logística del ataque y si existen otros eslabones de la cadena de mando de la organización que aún permanecen prófugos. Con esta extradición, la causa entra en una etapa decisiva para esclarecer uno de los episodios de violencia narco más cruentos de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.