Tragedia en San Rafael: un ciudadano chileno murió ahogado en el dique Agua del Toro

La víctima, de origen chileno, se encontraba pescando junto a familiares cuando cayó al interior del lago. En el lugar trabajó personal de Bomberos junto a buzos, quienes recuperaron el cuerpo sin vida.

El chileno murió tras caer al dique Agua del Toro, en San Rafael, mientras estaba pescando con familiares.

Un ciudadano chileno de 51 años murió ahogado este domingo en San Rafael tras caer al agua mientras se encontraba en inmediaciones del dique Agua del Toro junto a familiares. El cuerpo fue recuperado por un equipo de buzos.

De acuerdo al reporte policial, el hecho se produjo sobre ruta 101, lugar al que la víctima acudió alrededor de las 9 junto a su hermano, un menor de 9 años y otro acompañante, quienes se movilizaban en un Fiat Palio.

Cómo ocurrió la muerte del ciudadano chileno De acuerdo al relato de los acompañantes del chileno, cerca de las 11.30 el hombre se encontraba pescando sobre el paredón del dique Agua del Toro cuando decidió retirarse hacia el sector de sanitarios. En ese momento, su hermano escuchó un ruido compatible con una caída al agua y, al dirigirse al lugar, constató que se trataba de la víctima. De inmediato se arrojó al lago para intentar rescatarlo, aunque no logró salvarlo y observó cómo se hundía.

Ante esta situación se informó a las autoridades, que minutos después arribaron al lugar. En ese marco, personal de Bomberos trabajó con buzos, quienes lograron extraer el cuerpo sin vida desde el interior del lago.