La nueva estrategia de la defensa de Delfina Lanusse ante la acusación de estar en el departamento de Zalazar

Mientras la causa conocida como "Propofest" , que investiga una red de desvío de anestésicos sigue adelante, la investigación por la muerte del anestesista Alejandro Salazar (29) por sobredosis, sumó un capítulo. La defensa de Delfina “Fini” Lanusse , residente del Hospital Italiano, desplegó una contraofensiva judicial ante la Cámara del Crimen para intentar revocar su procesamiento.

La defensa de la médica busca desestimar las pruebas que el juez Javier Sánchez Sarmiento utilizó para procesarla. Para esto presentó como coartada una supuesta presencia en la Asociación de Anestesiología y aseguró tener un testigo presencial que podría confirmar esto.

Además, la estrategia busca que se trate el presunto robo de medicamentos y la muerte de Zalazar como expedientes inconexos. Sostiene que "no existe conexión" y que cruzar las evidencias entre el Hospital Italiano y el departamento del fallecido perjudica su situación procesal.

A pesar del descargo de Lanusse, la investigación mantiene a varios profesionales bajo la lupa. El juez sostiene que existieron maniobras coordinadas para extraer ampollas de Propofol de forma irregular.

La justicia no solo identifica a Lanusse, sino también al anestesista Hernán Boveri . Además, se investiga la identidad de una persona con ambo blanco que habría retirado una tablet de la escena tras la muerte de Zalazar.

Por su parte, los imputados aseguraron que no hay un faltante de stock claro en los registros oficiales del hospital que coincida con las supuestas extracciones ilegales.

Cómo sigue la causa y una fecha clave

El futuro de Lanusse y de los demás implicados se definirá en pocas semanas. El 10 de mayo, la Cámara del Crimen analizará los planteos de nulidad y las apelaciones presentadas.

En ese momento, las autoridades judiciales tendrán en sus manos definir dos caminos. O se ratifica el procesamiento y la causa avanza hacia el juicio oral, o se hace lugar al pedido de la defensa, se revoca el procesamiento por falta de pruebas y se ordena profundizar la investigación sobre los horarios y los dispositivos electrónicos.