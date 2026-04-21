Femicidio en Claypole: detuvieron al acusado de matar a la mujer que encontraron enterrada

En las últimas horas del lunes, la Policía detuvo a Brian Leandro Lesta (30) señalado como el principal sospechoso del homicidio de Gisela Alejandra Ruocco (35), ocurrido en Claypole .

Según se supo, la detención se produjo luego del aviso de un vecino, quien lo reconoció por las imágenes difundidas en canales de televisión. Asimismo, trascedió que Lesta no opuso resistencia.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora intervino en el caso, al cual caratuló como homicidio agravado, y solicitó el traslado del detenido a sede judicial para prestar declaración.

Gisele, la mujer que fue hallada muerta, vivía junto a su pareja en una casa ubicada sobre la calle Nardo al 5800, en el partido de Almirante Brown. Sus allegados indicaron que tenía problemas de consumo de drogas. Además, era normal que se ausentara de su casa por largos períodos.

Claypole mujer enterrada El lugar donde la encontraron muerta. Captura de video

El pasado 2 de abril, el hijo de la mujer se dirigió hasta dicho domicilio debido a que no sabía nada sobre su mamá desde hace semanas. Allí se encontró con la pareja de su mamá y actual detenido, Brian, quien le aseguró que ella no se encontraba en la casa. Sin embargo, un dato le llamó la atención: había tierra removida en el patio.

De esta forma, este sábado, el chico volvió al lugar y con la ayuda de un vecino comenzó a cavar en el patio. Mientras removía la tierra, encontró un brazo humano. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, gritó desesperado.

De acuerdo a las primeras informaciones, Ruocco tenía un trapo en la boca y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Inmediatamente, el nene fue a la casa de su abuela, donde dieron aviso al 911.