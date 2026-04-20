Horror en Claypole: quién era la mujer que encontraron enterrada en el patio de su casa

El fin de semana un escalofriante hallazgo tuvo lugar en la localidad bonaerense de Claypole . Un nene de 12 años encontró a su mamá enterrada en el patio de su casa . La pareja de la víctima es buscada intensamente. Aún se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de la mujer .

Según trascendió, se trata de Gisele Alejandra Ruocco (35), quien vivía junto a su pareja en una casa ubicada sobre la calle Nardo al 5800, en el partido de Almirante Brown. Sus allegados indicaron que tenía problemas de consumo de drogas . Además, era normal que se ausentara de su casa por largos períodos .

El pasado 2 de abril, el hijo de la mujer se dirigió hasta dicho domicilio debido a que no sabía nada sobre su mamá desde hace semanas. Allí se encontró con la pareja de su mamá, Brian Leandro Lesta (30), quien le aseguró que ella no se encontraba en la casa. Sin embargo, un dato le llamó la atención: había tierra removida en el patio.

El sábado pasado, el chico volvió al lugar y con la ayuda de un vecino comenzó a cavar en el patio. Mientras removía la tierra, encontró un brazo humano. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, gritó desesperado.

Claypole mujer enterrada El lugar del hecho. Captura de video

De acuerdo a las primeras informaciones, Ruocco tenía un trapo en la boca y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Inmediatamente, el nene fue a la casa de su abuela, donde dieron aviso al 911.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, personal médico y bomberos, quienes avanzaron con la excavación. Horas después, lograron retirar el cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia.

Cómo sigue la causa

El caso quedó en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora y fue caratulado como homicidio agravado. Lesta es el principal sospechoso por el crimen de Ruocco. En estos momentos se encuentra prófugo y es intensamente buscado.