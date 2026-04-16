Lucas Pertossi pidió salir de la cárcel: la defensa alegó que se superó el "plazo razonable" de detención

La defensa de Lucas Pertossi, detenido por el asesinato de Fernando Báez Sosa , presentó este jueves un pedido formal de excarcelación. El planteo llega en un momento clave, mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún debe resolver los recursos finales sobre las condenas impuestas por el crimen ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.

El defensor, Rolando Brown , basó su solicitud en una serie de puntos jurídicos y técnicos que buscan aliviar la situación del joven detenido en el Complejo Penitenciario de Melchor Romero.

Sostienen que Pertossi lleva más de seis años privado de su libertad. Afirman que este tiempo excede los límites legales de la prisión preventiva y que la medida no puede actuar como una condena de hecho antes de que la sentencia esté firme.

Con el juicio oral ya realizado y la prueba producida, la defensa argumenta que no hay posibilidad de entorpecer la investigación. Además, aseguran que el peligro de fuga no está acreditado.

Además, en el pedido también se destacó la "buena conducta" del joven dentro de la unidad penal y su participación en tareas internas.

El rechazo de la querella

De forma inmediata, el planteo generó una respuesta por parte de la familia de Báez Sosa. A través de sus representantes legales, Fernando Burlando y Fabián Améndola, los padres de la víctima.

Los querellantes sostuvieron que la gravedad del hecho y la condena ya dictada justifican plenamente que los acusados permanezcan en prisión común.

Adicionalmente, denunciaron que la cercanía de una resolución definitiva por parte del máximo tribunal argentino aumenta, por el contrario, el riesgo de que los condenados intenten evadir la justicia si se les otorga libertad o domiciliaria.