Un reconocido médico mendocino sufrió un brutal robo en el parque San Martín: lo apedrearon para quitarle su bicicleta

El hecho se produjo el domingo en la ciclovía de calle San Francisco de Asís, en la zona este del parque General San Martín. La víctima sufrió fractura de vértebras en la zona cervical y dorsal.

Un reconocido médico mendocino que compite en ciclismo de montaña sufrió un brutal asalto en el parque General San Martín cuando volvía de entrenar. El hecho se produjo durante la tarde del pasado viernes y le ocasionó graves lesiones que lo alejarán de las pistas por un tiempo prolongado.

En diálogo con MDZ Radio, José Adi -médico gastroenterólogo del hospital Español- contó que sufrió el robo en la ciclovía de calle San Francisco de Asís -del lado este del parque General San Martín-, entre la rotonda de calle San Vicente y Juncal. "Había ido al parque de montaña, que estaba el circuito de una carrera que se corría el domingo, y cuando volvía para mi casa por la ciclovía de la calle San Francisco de Asís, tres chicos jóvenes que tenían toda la impresión de ser menores de edad me tiran de la bicicleta", contó el médico.

Adi, recordó que uno de los malhechores huyó con su bicicleta por el zanjón Frias, mientras que los otros dos lo sujetaban en el piso. El hecho se tornó más violento cuando dos de los ladrones comenzaron a arrojarle piedras para que no pudiera seguirlos.

Un dato que llama la atención es que esto se produjo cerca de las 15 horas, a plena luz del día. Sin embargo, el médico dejó una declaración que preocupa: "Por lo que tengo entendido, han habido varios robos en esa zona. Yo creo que es justo por lo que está el zanjón en ese lugar y les da escapatoria (a los ladrones)".

Un ataque con consecuencias severas La brutalidad del robo dejó graves lesiones en el médico, que deberá estar alejado de las pistas por un tiempo prolongado. Si bien Adi dijo estar bien, también explicó que a mediano plazo el panorama podría complicarse: "Dentro de todo estoy bien, complicado porque la caída me provocó fractura de vértebras de la zona cervical y dorsal. Por ahora es sólo reposo... después en las evaluaciones en el tiempo se verá si se requiere cirugía". En ese sentido, cabe resaltar quelas lesiones sufridas obligan al ciclista a usar cuello ortopédico.