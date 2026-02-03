Grave accidente en Chacras de Coria: fue atropellado por una camioneta y quedó bajo una retroexcavadora

Un trabajador fue impactado por una camioneta mientras hacía señalizaciones viales en la vía pública. Quedó bajo una retroexcavadora y sufrió graves lesiones.

La camioneta y la retroexcavadora que protagonizaron el accidente en Chacras de Coria.

Un trabajador resultó gravemente herido al ser atropellado por una camioneta y quedar atrapado bajo una retroexcavadora la mañana de este martes en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. A raíz del accidente, tuvo que ser hospitalizado.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 8.30 en la intersección de calle Rodríguez Peña y callejón Don Carlos. De acuerdo con la información policial, una Peugeot Hoggar Escapade, conducida por un hombre de 60 años, circulaba por Sáenz Peña hacia el oeste, donde embistió a un trabajador que realizaba señalizaciones viales en la zona.

Tras atropellar a la víctima, de 42 años, el vehículo impactó de manera frontal contra una máquina retroexcavadora perteneciente a la empresa Santa Elena, contratada por la Municipalidad de Luján de Cuyo, que se encontraba trabajando en el lugar.

El estado de la víctima tras el accidente Como consecuencia del impacto, el trabajador quedó atrapado debajo de la retroexcavadora y sufrió lesiones de consideración. Fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal le diagnosticó traumatismo de cráneo, corte en el labio y politraumatismos con posible fractura de cadera, por lo que fue trasladado al Hospital Santa Elena de Hungría.

Personal de Tránsito Municipal le practicó el dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, que arrojó resultado negativo.