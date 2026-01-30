Murieron 3 y hay un herido grave: chocó de frente una camioneta con un camión brasileño y se desató una tragedia

El accidente ocurrió en la ruta nacional 18 a la altura del paraje Las Tunas, en el departamento de Paraná. Todas las víctimas iban en la camioneta mientras que el chofer del camión, oriundo de Brasil, resultó ileso.

Tres hombres murieron y un cuarto sufrió heridas graves cuando un camión y una camioneta chocaron de frente este viernes en la provincia de Entre Ríos. El accidente fatal se registró sobre la ruta nacional 18, a la altura del paraje Las Tunas, en el departamento Paraná.

Las cuatro víctimas se trasladaban en la camioneta, mientras que el conductor del camión, un ciudadano brasileño, no sufrió heridas. Aún así, la policía investiga si el estado del herido es grave.

El accidente fatal en la ruta 18 Aunque en ese sector la traza es autovía, el impacto fue frontal. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la policía local, la Nissan Frontier avanzaba rumbo a la costa del río Uruguay, en tanto que el camión —manejado por André Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años— se dirigía hacia la ciudad de Paraná y transportaba una carga de carne.

Intensos operativos tras el accidente Por cómo quedó la Nissan Frontier tras el impacto, bomberos y equipos de emergencia tuvieron que desplegar un intenso operativo para liberar a la persona herida, que había quedado atrapada dentro del vehículo.