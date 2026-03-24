Qué se sabe del accidente de un avión militar que dejó al menos 68 muertos en el sur de Colombia

Colombia está de luto después de que al menos 68 personas murieran al estrellarse una avión de la Fuerza Aérea con 127 individuos a bordo en el sur del país el lunes 23 de marzo.

Es una de las peores tragedias de la aviación colombiana en este siglo.

Hasta el momento 57 militares fueron rescatados y evacuados a centros de salud. Un soldado resultó ileso y otro uniformado está pendiente de ubicar.

El Ministerio de Defensa ofreció un balance en la noche del lunes, después de que durante la jornada circularan diversas cifras de víctimas y sobrevivientes, videos del siniestro y operaciones de rescates y preguntas sobre las posibles causas de la tragedia.

Esto es lo que se sabe.

Cómo y dónde ocurrió el accidente

La aeronave, un Hércules C-130 de fabricación estadounidense, cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, en el departamento de Putumayo próximo a la frontera con Perú y Ecuador.

El siniestro se produjo alrededor de las 9:50 de la mañana hora local.

Según dijo el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, "la aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada".

Equipo de Periodismo Visual de BBC Americas.

El vehículo se precipitó tras despegar. Cayó a tierra a aproximadamente 1,5 km del aeródromo desde donde partió.

En redes sociales circularon varios videos sobre el accidente, sin que BBC Mundo pudiese verificarlos de forma independiente. Uno parece mostrar el momento en que el avión pierde el control poco después del despegue.

Otros dan cuenta de las llamas, humo y labores de rescate entre sonidos de detonaciones.

Sánchez se refirió a estas explosiones, explicando que había municiones transportadas por la aeronave que explotaron producto del incendio.

Qué se sabe de las víctimas y sobrevivientes

De las 127 personas a bordo, había tripulantes de la FAC, policías y más de 100 miembros del ejército.

De los 57 hombres evacuados que están siendo atendidos médicamente, "hay 30 que no revisten mayor gravedad", según informó el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto.

Los fallecidos están en proceso de identificación. Se sabe que 58 pertenecían al ejército, seis a la FAC y dos a la polícia.

En medio de la tragedia, en el país ha llamado la atención el número de sobrevivientes, considerablemente alto en un accidente de tal magnitud.

FAC / HANDOUT/Anadolu via Getty Images La rapidez en los servicios de rescate parece haber sido clave en el considerable número de sobrevivientes.

El secretario de gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Claros, dijo en una entrevista con Caracol Radio que hubo "muchachos que se tiraron antes de colisionar".

Claros añadió que la situación de ellos es bastante precaria.

Otras autoridades destacaron la rapidez en las labores de evacuación, donde participaron miembros de la fuerza pública, rescatistas, médicos y decenas de civiles.

"La comunidad llegó sin dudar, con palas, baldes, cuerdas y motos, para rescatar a nuestros militares y policías. Un acto de valentía que honra a Colombia", reconoció en una publicación en X el Ministerio de Defensa.

Investigaciones sobre las causas

El avión cayó en un departamento, Putumayo, clave en la producción de cocaína y con disputas territoriales de grupos armados.

En esta zona fronteriza donde Ecuador, Perú y Colombia se unen ha habido operaciones recientes entre militares colombianos y ecuatorianos para frenar el avance de carteles y otros actores armados.

Hasta el momento, las autoridades no cuentan con información o indicios que "permitan establecer que se haya tratado de un atentado por parte de algún grupo armado ilegal".

"Avanza una investigación rigurosa y transparente para dar respuestas claras a las familias de nuestros héroes y a todo el país", según afirmó el general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia.

El comandante de la FAC, Carlos Fernando Silva, anunció que en las investigaciones habrá un acompañamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El avión siniestrado, el Hércules C-130, es fabricado por la multinacional estadounidense Lockheed Martin.

A fines de febrero, otro Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en la ciudad de El Alto. Más de 20 personas murieron y otras 30 resultaron heridas.

Luisa OROZCO / AFP via Getty Images Los Hércules C-130 son aviones frecuentemente utilizados por fuerzas armadas de varios países.

Según explica la agencia Reuters, los Hércules C-130 fueron lanzados en los años 50 y Colombia adquirió los primeros modelos a finales de los 60, convirtiéndose en un vehículo frecuentemente utilizado para el transporte de tropas.

Desde entonces, el país ha reemplazado algunas de estas aeronaves.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de modernizar el armamento militar nacional y criticó trabas burocráticas que supuestamente han ralentizado esa renovación.

"Ordené hacer un Conpes (documento de política pública del gobierno colombiano) hace un año para reemplazar los Hércules y los helicópteros y los fusiles", dijo Petro, anunciando que hablaría de la modernización de las fuerzas armadas y el letargo para asumirla en un Consejo de Ministros.

Reuters reporta que el número de cola del avión accidentado coincide con el de tres vehículos aéreos enviados por EE.UU. a Colombia en años recientes.

BBC

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FUENTE: BBC