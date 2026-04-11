El abogado del padre de Ángel López apuntó contra la madre: "Lo asesinaron y se están cubriendo"

El abogado del padre de Ángel López aseguró que fue asesinado y habló de encubrimiento. La investigación avanza con pericias y allanamientos.

El abogado del padre de Ángel López aseguró que fue asesinado y habló de encubrimiento.

El caso por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años hallado sin vida en Comodoro Rivadavia, suma tensión judicial tras las declaraciones del abogado querellante, Roberto Castillo, quien sostuvo que el menor fue víctima de un homicidio.

El letrado, que representa al padre del niño, Luis López, y su entorno familiar, afirmó que la principal hipótesis de la acusación es que “la madre y su pareja lo asesinaron y se están cubriendo”. En ese sentido, consideró que la causa debería encuadrarse como “homicidio agravado”.

Denuncias del padre de Ángel La investigación tomó fuerza a partir de las denuncias del padre y luego de que las primeras pericias revelaran la presencia de lesiones internas en la cabeza del menor. En ese marco, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre, Mariela Altamirano, donde se secuestraron celulares y otros elementos clave.

El niño había vuelto recientemente al cuidado de su madre en el marco de un proceso de revinculación dispuesto por la Justicia de Familia, pese a que anteriormente vivía con su padre.

La declaración de la madre Por su parte, Altamirano negó cualquier responsabilidad en la muerte. Según relató, el hecho ocurrió cuando intentaron despertarlo y notaron que no reaccionaba. “Empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia”, afirmó, al tiempo que indicó que el menor aún presentaba signos vitales al momento del traslado al hospital.