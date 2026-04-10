Se conoció que el papá de Ángel López había sido denunciado por maltrato a su hijo y estuvo preso

El caso del nene que murió en Comodoro Rivadavia sumó una nueva información que hace que el trágico episodio estremezca aún más. Su padre biológico había sido denunciado por su pareja por diversos episodios de violencia contra el menor, llegando a estar en prisión. Ángel fue víctima de maltratos.

Tras la muerte del nene, el fiscal que investiga el caso, Facundo Oribones, centró su atención en una vieja denuncia que realizó la pareja de Luis, el papá de Angel, por tres episodios de maltrato . Los tres episodios de violencia ocurrieron en 2024. En uno de ellos, Lorena, pareja del padre de Ángel, había salido a trabajar. Al regresar, encontró al niño con moretones y llorando. Fue entonces cuando el padre le reconoció que “se le había ido la mano”.

En al menos otras dos oportunidades se registraron episodios similares, según el expediente, por lo que el papá fue puesto tras las rejas unos días y se le prohibió el acercamiento al menor. A partir de la denuncia, la Justicia le concedió la tenencia temporal a la madre biológica . El padre y su pareja tuvieron prohibido el acercamiento hasta febrero de este año.

El nene murió en el hospital regional de Comodoro Rivadavia tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Según los datos que reveló la autopsia, Ángel tenía diversos traumatismos en la zona del cráneo . Sin embargo, la investigación se encuentra a la espera de la determinación de si estas lesiones fueron provocadas de manera voluntaria por un tercero o si ocurrieron accidentalmente.

Para conocer esto y otros detalles, se enviaron muestras al laboratorio de Comodoro para realizar informes histopatológicos que revelen la data y los detalles técnicos de los golpes, buscando confirmar si estos provocaron el paro cardíaco.

La muerte de Ángel ocurrió el pasado domingo 5 de abril cuando el sistema de emergencias acudió hasta el domicilio en el que vivía con su mamá luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Pese a que fue derivado al hospital, los médicos constataron su muerte y, desde ese momento, comenzaron las dudas respecto a qué pasó dentro de la vivienda.

La principal hipótesis que se baraja en esta causa es una posible vinculación de la madre en la muerte del pequeño tras las denuncias que realizó el padre del niño y su entorno. Y esa conjetura tomó más fuerza luego de que las primeras pericias confirmaran que el menor tenía lesiones internas en la cabeza, según el portal ADNSur.

En este contexto se puso bajo la lupa la decisión judicial que había entregado la custodia del menor al entorno de la madre, separándolo de su padre biológico. Los cuestionamientos recayeron sobre esta medida antes de que se conocieran, por la investigación del expediente, que el padre era el único de los dos progenitores que estaba denunciado ante la Justicia por violencia contra el menor.

Este punto sumó más polémica y configuró un historial de denuncias cruzadas entre los padres biológicos. El fiscal Obriones confirmó que existieron denuncias anteriores que fueron archivadas o desestimadas por falta de pruebas en su momento.

Debido a esto, se informó que, en caso de comprobarse que la muerte del menor ocurrió a manos de su madre biológica, o con ella implicada, la fiscalía abrirá una línea de investigación paralela para analizar la decisión institucional de haber dejado al menor bajo el cuidado de su madre. “Si se prueba el crimen, se investigará la responsabilidad de quienes otorgaron la guarda”, aseguró Obriones.