El abuelo de Lucio Dupuy se conmovió con la muerte de Angel: "A mi nieto lo mataron igual"

Ramón, el abuelo de Lucio Dupuy, cuestionó a los sistemas estatales de control de la niñez. Definió la muerte de Angel como "ilógica y totalmente evitable".

El abuelo de Lucio Dupuy se manifestó sobre la muerte de Angel, el nene de Comodoro Rivadavia cuyo fallecimiento conmovió a todo el país. Ramón dijo que a su nieto lo mataron igual, definió a la muerte como evitable e ilógica, y cuestionó duramente a los organismos de niñez por sus falencias en el control de niños en situación de riesgo.

La muerte de Angel y la palabra del abuelo de Lucio Dupuy Si bien la muerte de Angel se está investigando y el entorno de su madre está en la mira, el abuelo de Lucio no dudó en sostener que hubo violencia contra el menor, lo cual le provocó la muerte. "A mi nieto lo mataron igual" sentenció para dar por cierto que a Angel lo asesinaron.

Ramón comparó el caso de su nieto con el del chico de Comodoro Rivadavia y planteó serios cuestionamientos a la Justicia y a los organismos de niñez. Sostuvo que las malas prácticas en los controles para resguardar a niños en contextos hostiles favorece este tipo de desenlaces.

Afirmó que existe “una negligencia judicial y de los organismos de niñez”. Según su testimonio, uno de los principales errores es no escuchar a los niños cuando manifiestan miedo o rechazo: “Lucio no tuvo la oportunidad de decir que no quería ir. A este nene se lo escuchó y, aun así, no se actuó. Los niños no mienten. No son berrinches, es la verdad de un menor”, subrayó, en referencia a un video en el que Ángel decía que no quería ir con su madre.

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