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Habló la mamá de la joven que apareció viva en Colonia Caroya: "Fue un infierno"

Córdoba se encuentra en estado de máxima alerta tras la desaparición de la niña L., una adolescente de 15 años de la que se perdió todo rastro al salir de su escuela este lunes al mediodía.

MDZ Policiales

Ante el paso de las horas y la falta de novedades sobre el paradero la "niña L.", el Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con las autoridades policiales de la provincia, activó de urgencia el protocolo nacional Alerta Sofía para desplegar un operativo de seguridad intensivo en toda la región.

El caso generó una profunda preocupación en la comunidad cordobesa y movilizó un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad provinciales. Según los datos concretos provistos por el Ministerio de Seguridad de la provincia, el misterio comenzó este lunes en horas del mediodía, cuando la menor no regresó a su hogar tras finalizar la jornada escolar.

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"Para mí fue un infierno": la palabra de la madre de la joven que apareció en Colonia Caroya

Elena, la madre de la joven que apareció después de más de 24 horas de una búsqueda exhaustiva por parte de los efectivos de la Policía de Córdoba, confirmó que su hija se encuentra sana y salva en el Hospital Vicente Agüero ubicado en la localidad de Jesús María. Actualmente, se le están realizando los chequeos correspondientes, entre ellos un análisis de sangre y un electrocardiograma.

"Todavía no la pude ver, pero ya quiero verla", afirmó con una sonrisa Elena. A su vez, estableció que lo más importante para ella en este momento es saber que su hija se encuentra resguardada y a salvo.

Por otro lado, estableció que "Luciana es una chica que siempre me espera, me consulta, me escribe, y no tener noticias de ella, para mí fue un infierno". Hasta el momento, las autoridades no le brindaron más información sobre su hija.

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Encontraron a la adolescente que había desaparecido en Colonia Caroya

La menor que había desaparecido este lunes al mediodía en Colonia Caroya, provincia de Córdoba, fue encontrada este martes por la tarde. El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, informó que la joven fue encontrada “sana y salva”.

En conferencia de prensa, el funcionario agregó que: "la encontraron bien, en buen estado de salud" y que fue hallada en Jesús María, aproximadamente a unos seis kilómetros de donde había desaparecido.

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Desde dentro del pueblo: cómo se viven las primeras horas tras la desaparición de Luciana Barrios Alarcón

Desde la mañana de este martes, el pueblo de Colonia Caroya copó todas las noticias por la desaparición de Luciana Barrios Alarcón, de 15 años. Dentro de la comunidad relataron cómo se está viviendo este caso desde que se conoció la noticia. Además, se compartieron detalles de la vida de la menor en la zona.

MDZ pudo conocer de primera mano lo que ocurre en el pueblo cordobés por medio del periodista caroyense Ariel Roggio de Radio Comunicar de Colonia Caroya. Este profesional explicó que entre los habitantes se comenzó a conocer la noticia de la desaparición pasadas las 12 del lunes —última vez que se supo de ella— horas antes de que se radicara la denuncia por la desaparición de la menor.

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Habló el Ministro de Seguridad de Córdoba por el caso de Luciana Barrios Alarcón: "Las hipótesis las maneja el fiscal"

Frente a la pregunta de su Luciana podría haber entrado nuevamente al colegio, Quinteros contestó que no se observó que ella haya vuelto a ingresar. "Testigos muy precisos la vieron salir del colegio", dijo en conferencia de prensa.

Con respecto a las hipótesis, dijo que "las maneja el fiscal y él quiso que seamos muy cautos con la información".

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El abogado de la familia dijo que el celular de Luciana se apagó al mediodía

En diálogo con la prensa, explicó que aún no se sabe si ella apagó su celular voluntariamente.

Por otro lado, descartó la hipótesis de que se haya escapado con algún novio y aseguró que Luciana "es una chica muy buena y muy querida por todos sus compañeros".

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Habló la intendenta de Colonia Caroya: no hay cámaras de seguridad en el colegio donde desapareció Luciana

Según declaró Paola Nanini en diálogo con la prensa, la mamá de Luciana se encuentra acompañada con atención psicológica.

Asimismo, explicó que la Municipalidad cuenta con 24 cámaras de seguridad, a las que se le suman otras 22 que son propiedad de la Policía. Al frente del colegio no hay cámaras.

Por otro lado, contó que había escuchado que el perfil de una de las redes sociales -presuntamente Instagram- de la adolescente estaba restringido, aunque no pudo dar mucha más información.

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Quién es Luciana Barrios Alarcón, la joven que es intensamente buscada en Córdoba

Luciana fue descrita por su entorno cercano como una joven tranquila y solidaria. Vive con su familia en la zona y, según allegados y las primeras investigaciones, no se habían reportado situaciones previas de ausencias del hogar o incidentes similares, lo que aumenta la preocupación de las autoridades.

Para facilitar su identificación, la Policía de Córdoba difundió sus características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña y cabello largo de color negro. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

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"No paramos de buscarla": el operativo contrarreloj para hallar a Luciana Barrios Alarcón en Córdoba

luciana córdoba

Este martes, y a un poco más de dos semanas del femicidio de Agostina Vega, trascendió la noticia de la desaparición de una adolescente de 15 años identificada como Luciana Ailén Alarcón en la localidad de Colonia Caroya, Córdoba.

Frente a la falta de novedades sobre su paradero, el Ministerio de Seguridad de la provincia, encabezado por Juan Pablo Quinteros, inició un megaoperativo de rastrillaje que abarca diversas localidades y zonas rurales.

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Alerta Sofía: qué significa y cómo es el operativo de seguridad

Ante la gravedad de la situación, la activación de la Alerta Sofía —el sistema de alerta de emergencia rápida para niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se encuentren en alto riesgo inminente— implicó la difusión masiva de la imagen de Luciana a nivel nacional y la unificación de esfuerzos federales.

La policía de Córdoba montó un operativo de seguridad intensivo que incluye rastrillajes terrestres, controles vehiculares en las rutas de la zona y el análisis a contrarreloj de las cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar determinar qué rumbo tomó la joven o si subió a algún vehículo tras ser vista por su compañera.

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El reconstruido de las últimas horas de Luciana

Los investigadores lograron trazar una cronología precisa gracias a los testimonios del entorno más cercano de la adolescente desaparecida:

  • 10:30 horas: Luciana fue vista con vida y de manera habitual por su propia hermana en el último recreo escolar de la mañana. Su hermana asiste al mismo establecimiento educativo.

  • 12 horas (Mediodía): Al finalizar las clases, la menor se dirigió hacia las afueras de la institución. Una amiga de la adolescente declaró haberla visto en la parada de colectivos de la zona. Esta se convirtió en la última imagen certera que se tiene de ella.

  • 13 horas: La madre de Luciana arribó a la parada donde habitualmente espera tanto a ella como a su hermana para regresar a su hogar. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, la adolescente de 15 años ya no estaba en el lugar.

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