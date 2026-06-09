Habló la mamá de la joven que apareció viva en Colonia Caroya: "Fue un infierno"

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"Para mí fue un infierno": la palabra de la madre de la joven que apareció en Colonia Caroya

Elena, la madre de la joven que apareció después de más de 24 horas de una búsqueda exhaustiva por parte de los efectivos de la Policía de Córdoba, confirmó que su hija se encuentra sana y salva en el Hospital Vicente Agüero ubicado en la localidad de Jesús María. Actualmente, se le están realizando los chequeos correspondientes, entre ellos un análisis de sangre y un electrocardiograma.

"Todavía no la pude ver, pero ya quiero verla", afirmó con una sonrisa Elena. A su vez, estableció que lo más importante para ella en este momento es saber que su hija se encuentra resguardada y a salvo.

Por otro lado, estableció que "Luciana es una chica que siempre me espera, me consulta, me escribe, y no tener noticias de ella, para mí fue un infierno". Hasta el momento, las autoridades no le brindaron más información sobre su hija.