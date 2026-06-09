Emitieron el Alerta Sofía por Luciana Barrios Alarcón, la adolescente desaparecida en Córdoba

En los últimos minutos se emitió la Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que desapareció este lunes al mediodía cuando salía de su colegio en la localidad Colonia Caroya, Córdoba .

De acuerdo informó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , se desplegó un megaoperativo de búsqueda que dispone de un helicóptero para avistajes aéreos, drones operados por personal de Bomberos y un equipo terrestre conformado por 90 efectivos y 25 móviles policiales.

"Se están barajando todas las hipótesis y estamos trabajando sin parar desde anoche. No hemos parado un minuto y no vamos a parar hasta encontrarla como se ha hecho siempre", aseguró Quinteros.

El lunes, día en el que desapareció , Luciana Aylen Barrios Alarcón asistió a clases con normalidad en el Colegio Bonoris , establecimiento educativo de Colonia Caroya . La llevó su padrastro como de costumbre.

La joven es la menor de cuatro hermanas. Una de ellas, que asiste al mismo colegio, dio su relato y declaró haber visto a la menor a las 10:30 de la mañana durante el último recreo de la jornada. Indicó que la vio desenvolverse con total normalidad y sin notar ninguna anomalía en su comportamiento.

La última persona en ver a Luciana fue su mejor amiga, quien aseguró que la adolescente salió caminando del colegio de forma habitual al mediodía. El desencadenante de la denuncia ocurrió minutos después cuando la madre de la menor, encargada de retirarla del establecimiento, arribó al lugar y constató con desesperación que su hija ya no estaba allí.

Todos los detalles del megaoperativo

Dentro de los lugares donde estuvieron buscando, nombró las localidades de Jesús María y Dean Funes. Explicó, además, que estuvieron buscando por la zona donde vivía la familia de Luciana anteriormente, a siete kilómetros del colegio. Todas las rutas provinciales están siendo controladas por la policía.

La Justicia cordobesa se encuentra analizando de forma minuciosa las grabaciones de cámaras de seguridad, tanto de comercios locales como de domicilios particulares cercanos al colegio y paradas de transporte. El objetivo es determinar si la joven subió a algún vehículo o si se desplazaba acompañada al momento de perderse el contacto con su familia.

Por otro lado, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) lanzó el protocolo de búsqueda, con su imagen y datos. También se está abriendo su computadora y rastreando su celular, el cual dejó de emitir señal ayer por la tarde "probablemente por falta de batería".

"Se están barajando todas las hipótesis y estamos trabajando sin parar desde anoche. No hemos parado un minuto y no vamos a parar hasta encontrarla como se ha hecho siempre", concluyó Quinteros.