"No paramos de buscarla": el operativo contrarreloj para hallar a Luciana Barrios Alarcón en Córdoba

Este martes, y a un poco más de dos semanas del femicidio de Agostina Vega, trascendió la noticia de la desaparición de una adolescente de 15 años identificada como Luciana Ailén Alarcón en la localidad de Colonia Caroya, Córdoba .

Frente a la falta de novedades sobre su paradero, el Ministerio de Seguridad de la provincia, encabezado por Juan Pablo Quinteros , inició un megaoperativo de rastrillaje que abarca diversas localidades y zonas rurales.

"Desde ayer no paramos de buscarla, estuvimos toda la noche buscando", aseguró Quinteros en diálogo con la prensa.

De acuerdo explicó el funcionario, el ministerio recibió la denuncia a eso de las tres de la tarde. La denuncia decía que Luciana había desaparecido en horas del mediodía cerca del Colegio Bonoris , donde cursa la secundaria. Allí, se puso en conocimiento al fiscal Guillermo Monti .

"El subjefe de Policía está presente desde las cinco de la tarde, yo llegué un poquito después. Fuimos al colegio con perros rastreadores, estuvimos haciendo trabajo de campo. Me entrevisté con la mamá, con el papá, con una de las hermanas mayores", contó Quinteros, quien además añadió que Luciana es la menor de cuatro hermanas.

"Tenian por costumbre que el padrastro la traiga hasta la escuela y que la busque la mamá. Cuando se acercó a retirarla ayer, ya no la encontró", detalló el ministro.

Todos los detallas del megaoperativo para hallar a la adolescente

En total, el megaoperativo dispone de un helicóptero para avistajes aéreos, drones operados por personal de Bomberos y un equipo terrestre conformado por 90 efectivos y 25 móviles policiales. "Desde ayer no paramos de buscarla, estuvimos toda la noche buscando. Hoy el clima no nos ayuda para volar el helicóptero y los drones, pero están Federaciones de Bomberos, Unidades Especiales. Estamos con un despliegue muy importante de gente", aseguró.

Dentro de los lugares donde estuvieron buscando, nombró las localidades de Jesús María y Dean Funes. Explicó, además, que estuvieron buscando por la zona donde vivía la familia de Luciana anteriormente, a siete kilómetros del colegio. Todas las rutas provinciales están siendo controladas por la policía.

La Justicia cordobesa se encuentra analizando de forma minuciosa las grabaciones de cámaras de seguridad, tanto de comercios locales como de domicilios particulares cercanos al colegio y paradas de transporte. El objetivo es determinar si la joven subió a algún vehículo o si se desplazaba acompañada al momento de perderse el contacto con su familia.

Por otro lado, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) lanzó el protocolo de búsqueda, con su imagen y datos. También se está abriendo su computadora y rastreando su celular, el cual dejó de emitir señal ayer por la tarde "probablemente por falta de batería".

"Se están barajando todas las hipótesis y estamos trabajando sin parar desde anoche. No hemos parado un minuto y no vamos a parar hasta encontrarla como se ha hecho siempre", concluyó Quinteros.