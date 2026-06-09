Búsqueda desesperada en Córdoba: una adolescente de 15 años fue al colegio y desapareció

La provincia de Córdoba se encuentra nuevamente en vilo por la desaparición de una menor de edad. En las últimas horas, la madre de Luciana Ailén Alarcón , de 15 años, radicó la denuncia formal ante la falta de novedades sobre la localización de su hija, lo que encendió las alarmas de las autoridades policiales y judiciales de la región.

El dramático episodio comenzó el lunes al mediodía en la localidad de Colonia Caroya . Según informaron fuentes de la investigación, la adolescente asistió normalmente al colegio por la mañana.

Sin embargo, el único dato certero que se tiene hasta el momento es que, al salir del establecimiento educativo en el horario del mediodía, nunca regresó a su casa . Sobre esto, se agrega que su amiga fue la última que la vio. Según reconstruyó la Justicia, la adolescente se quedó esperando el colectivo.

Ante la gravedad del caso y el paso de las horas, el Ministerio de Seguridad provincial ordenó un fuerte operativo de rastrillaje en la zona y localidades aledañas. Vecinos de Colonia Caroya reportaron un intenso movimiento policial y el despliegue de helicópteros que sobrevuelan la región para colaborar con las tareas de búsqueda desde el aire.

La familia de la adolescente, desesperada por la falta de información, replicó su foto en redes sociales solicitando cualquier dato que pueda ayudar a reconstruir el recorrido que hizo Luciana tras salir de la escuela.

Ubicación geográfica de la localidad

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Quienes puedan brindar datos certeros sobre el paradero o los últimos movimientos de Luciana Ailén Alarcón, pueden comunicarse de forma urgente al 911, dirigirse a la comisaría más cercana o contactar a las autoridades judiciales de Colonia Caroya.

Conmoción en Córdoba tras el femicidio de Agostina Vega

Esta nueva y desesperada búsqueda se produce en un contexto de extrema sensibilidad para la sociedad cordobesa. La provincia todavía continúa conmocionada por el reciente femicidio de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba, un caso que mantiene a la comunidad en alerta y por el cual ya hay tres personas detenidas bajo investigación judicial.

Debido a este antecedente inmediato, la justicia busca activar de forma urgente todos los protocolos de localización de personas para encontrar a Luciana lo antes posible.