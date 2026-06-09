Habló el Ministro de Seguridad de Córdoba por el caso de Luciana Barrios Alarcón: "Las hipótesis las maneja el fiscal"

Luciana Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años, desapareció el lunes al mediodía luego de retirarse del colegio.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, realizó una conferencia de prensa desde Colonia Caroya sobre la búsqueda de Luciana Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que desapareció el lunes al mediodía.

El ministro actualizó los números del megaoperativo Indicó que hay más de 300 efectivos trabajando en el operativo, lo que incluye Unidades Especiales de Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarias, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) y otros.

Asimismo, explicó que todas las alertas fueron activadas y que todas las rutas de la provincia están siendo controladas. Por otro lado, detalló que habló con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para contar con el apoyo de Gendarmería.

Remarcó, además, que la persona encargada de la investigación "es siempre, pero siempre, el fiscal", en este caso Guillermo Monti, de la localidad de Jesús María.

Qué hipótesis manejan los investigadores con respecto a la desaparición de Luciana Barrios Alarcón Frente a la pregunta de su Luciana podría haber entrado nuevamente al colegio, Quinteros contestó que no se observó que ella haya vuelto a ingresar. "Testigos muy precisos la vieron salir del colegio", dijo.