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Luciana Alarcón es intensamente buscada en Colonia Caroya, Córdoba.
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Dudas en la desaparición de Luciana Barrios Alarcón: qué pasó en la parada de colectivos mientras esperaba a su mamá

Córdoba se encuentra en estado de máxima alerta tras la desaparición de Luciana Barrios Alarcon, una adolescente de 15 años de la que se perdió todo rastro al salir de su escuela este lunes al mediodía.

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Ante el paso de las horas y la falta de novedades sobre el paradero de Luciana Barrios Alarcon, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con las autoridades policiales de la provincia, activó de urgencia el protocolo nacional Alerta Sofía para desplegar un operativo de seguridad intensivo en toda la región.

El caso generó una profunda preocupación en la comunidad cordobesa y movilizó un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad provinciales. Según los datos concretos provistos por el Ministerio de Seguridad de la provincia, el misterio comenzó este lunes en horas del mediodía, cuando la menor no regresó a su hogar tras finalizar la jornada escolar.

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Quién es Luciana Barrios Alarcón, la joven que es intensamente buscada en Córdoba

Luciana fue descrita por su entorno cercano como una joven tranquila y solidaria. Vive con su familia en la zona y, según allegados y las primeras investigaciones, no se habían reportado situaciones previas de ausencias del hogar o incidentes similares, lo que aumenta la preocupación de las autoridades.

Para facilitar su identificación, la Policía de Córdoba difundió sus características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña y cabello largo de color negro. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

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"No paramos de buscarla": el operativo contrarreloj para hallar a Luciana Barrios Alarcón en Córdoba

luciana córdoba

Este martes, y a un poco más de dos semanas del femicidio de Agostina Vega, trascendió la noticia de la desaparición de una adolescente de 15 años identificada como Luciana Ailén Alarcón en la localidad de Colonia Caroya, Córdoba.

Frente a la falta de novedades sobre su paradero, el Ministerio de Seguridad de la provincia, encabezado por Juan Pablo Quinteros, inició un megaoperativo de rastrillaje que abarca diversas localidades y zonas rurales.

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Alerta Sofía: qué significa y cómo es el operativo de seguridad

Ante la gravedad de la situación, la activación de la Alerta Sofía —el sistema de alerta de emergencia rápida para niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se encuentren en alto riesgo inminente— implicó la difusión masiva de la imagen de Luciana a nivel nacional y la unificación de esfuerzos federales.

La policía de Córdoba montó un operativo de seguridad intensivo que incluye rastrillajes terrestres, controles vehiculares en las rutas de la zona y el análisis a contrarreloj de las cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar determinar qué rumbo tomó la joven o si subió a algún vehículo tras ser vista por su compañera.

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El reconstruido de las últimas horas de Luciana

Los investigadores lograron trazar una cronología precisa gracias a los testimonios del entorno más cercano de la adolescente desaparecida:

  • 10:30 horas: Luciana fue vista con vida y de manera habitual por su propia hermana en el último recreo escolar de la mañana. Su hermana asiste al mismo establecimiento educativo.

  • 12 horas (Mediodía): Al finalizar las clases, la menor se dirigió hacia las afueras de la institución. Una amiga de la adolescente declaró haberla visto en la parada de colectivos de la zona. Esta se convirtió en la última imagen certera que se tiene de ella.

  • 13 horas: La madre de Luciana arribó a la parada donde habitualmente espera tanto a ella como a su hermana para regresar a su hogar. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, la adolescente de 15 años ya no estaba en el lugar.

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