Dudas en la desaparición de Luciana Barrios Alarcón: qué pasó en la parada de colectivos mientras esperaba a su mamá

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Quién es Luciana Barrios Alarcón, la joven que es intensamente buscada en Córdoba

Luciana fue descrita por su entorno cercano como una joven tranquila y solidaria. Vive con su familia en la zona y, según allegados y las primeras investigaciones, no se habían reportado situaciones previas de ausencias del hogar o incidentes similares, lo que aumenta la preocupación de las autoridades.

Para facilitar su identificación, la Policía de Córdoba difundió sus características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña y cabello largo de color negro. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

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