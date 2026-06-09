Desde dentro del pueblo: cómo se viven las primeras horas tras la desaparición de Luciana Barrios Alarcón

Desde la mañana de este martes, el pueblo de Colonia Caroya copó todas las noticias por la desaparición de Luciana Barrios Alarcón, de 15 años. Dentro de la comunidad relataron cómo se está viviendo este caso desde que se conoció la noticia. Además, se compartieron detalles de la vida de la menor en la zona.

MDZ pudo conocer de primera mano lo que ocurre en el pueblo cordobés por medio del periodista caroyense Ariel Roggio de Radio Comunicar de Colonia Caroya. Este profesional explicó que entre los habitantes se comenzó a conocer la noticia de la desaparición pasadas las 12 del lunes —última vez que se supo de ella— horas antes de que se radicara la denuncia por la desaparición de la menor.

Luciana debía encontrarse con su hermana a la salida del colegio. Roggio detalló que el núcleo familiar de la menor desaparecida consta de su hermana, su madre y su padrastro, quien fue definido como una persona conocida en el pueblo. Estos hace tiempo que no viven en la zona céntrica de Colonia Caroya, sino que se trasladaron hace años a un espacio alejado llamado Sierras del Edén (o Edén de las Sierras).

Aunque siguen perteneciendo al departamento homónimo al pueblo, el periodista destacó la lejanía de este al recordar que "no llega la energía" a las viviendas de esta zona.

Por otro lado, detallaron que el padre de la joven, que trascendió, vive en Corrientes, no es conocido en el pueblo cordobés.

Los operativos y la presencia del ministro en el pueblo

En torno a los operativos en el pueblo y sus alrededores, Roggio subrayó que los sorprendió ver al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en sus calles. Sobre todo por las recientes detenciones en el caso de Agostina Vega. Ante los medios presentes, el funcionario se refirió a las hipótesis que maneja la causa, dijo que "las maneja el fiscal y él quiso que seamos muy cautos con la información".

También resaltó el despliegue de las autoridades en la zona, bajo las directivas del fiscal Guillermo Monti, con el despliegue de perros para seguir el rastro de la joven, el que terminó en la estación del pueblo. Además, tras la entrega por parte de la familia de la notebook de la menor, se llevaron adelante nuevos rastrillajes en el barrio rural donde vive.

Los trabajos involucran a cerca de 90 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero que realiza rastrillajes en áreas urbanas y rurales, informaron autoridades locales.

Debido al riesgo que implica la desaparición de una menor, este martes se activó el protocolo nacional Alerta Sofía. Actualmente, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, mientras se analizan de forma exhaustiva las cámaras de seguridad de las inmediaciones de la escuela y se toman nuevos testimonios para determinar el rumbo que tomó la joven.