Quién es Luciana Barrios Alarcón, la joven que es intensamente buscada en Córdoba

La desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, mantiene en vilo a Colonia Caroya, Córdoba. Se activó un operativo para intentar localizarla.

Luciana Barrios Alarcón fue vista por última vez al salir de la escuela en el horario del mediodía.

Luciana Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años, es el centro de una búsqueda desesperada en la localidad de Colonia Caroya, Córdoba. La joven desapareció el pasado lunes al mediodía tras retirarse de su colegio, y desde entonces, tanto la Justicia como las fuerzas de seguridad han desplegado un operativo de gran magnitud para dar con su paradero.

Quién es Luciana Barrios Alarcón: su perfil y descripción Luciana fue descrita por su entorno cercano como una joven tranquila y solidaria. Vive con su familia en la zona y, según allegados y las primeras investigaciones, no se habían reportado situaciones previas de ausencias del hogar o incidentes similares, lo que aumenta la preocupación de las autoridades.

Para facilitar su identificación, la Policía de Córdoba difundió sus características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña y cabello largo de color negro. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

El momento de la desaparición y el dato clave para la investigación La joven fue vista por última vez alrededor de las 12 del lunes, al finalizar la jornada escolar en el Colegio Presbítero José Bonoris. Según los testimonios, una compañera de clase fue la última persona que tuvo contacto con ella; ambas se separaron en una parada de colectivo donde Luciana se quedó esperando el transporte para regresar a su casa.

Un elemento central que analizan los investigadores es que, apenas salió del establecimiento, su teléfono celular se apagó y dejó de responder llamadas o mensajes. Además, el abogado de la familia, Luis Gutiérrez, señaló que habitualmente era la madre de Luciana quien pasaba a buscarla, por lo que se intenta reconstruir con precisión qué ocurrió en esos minutos posteriores a la salida de clases.