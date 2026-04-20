El CUC tomó una esperanzadora medida para contrarrestar las amenazas en los colegios

En ese contexto, Andrea Radich , directora del CUC , dialogó con el programa Libre de Humo de la 105.5 FM, MDZ Radio , donde dio detalles de una jornada que encontró trabajando a alumnos y docentes codo a codo. "Quedamos muy sorprendidos y preocupados por lo que dejó la semana pasada. Pensamos en equipo en recibir a lo chicos con otro mensaje, que se hiciera viral lo esperanzador y no todo lo que vivimos la semana anterior", explicó la directora.

Según describió Radich, para contrarrestar los mensajes amenazadores impulsó una jornada en la que entre alumnos y docentes pensaran al colegio desde la vereda opuesta: "Que la escuela sea el lugar que todos deseamos, un lugar seguro donde pueden aprender sin miedo... porque de ese lugar no sale nada bueno".

Y la iniciativa tuvo acogida. "Esta semana llegamos un poco antes para poder colocar los carteles y escribir todas esas frases. Muchos de los estudiantes llegaron temprano y se sumaron. Era la respuesta que esperábamos de parte de ellos", relató la directora.

En referencia a los mensajes que sacudieron a la comunidad educativa durante la semana anterior, Radich dijo que desde el colegio necesitaban "generar un espacio para poder conversar y poner en común lo que estaba pasando. Fue contextualizar lo que estaba pasando con ellos y llamar a la conciencia... Quisimos alertar que hay consecuencias legales".

El apoyo a alumnos en situaciones vulnerables

Un punto en el que Radich puso principal énfasis fue en la importancia de acompañar a aquellos alumnos que se encuentren en situaciones vulnerables. En ese sentido, la directora explicó que para abordar esas situaciones se requiere de un "trabajo mancomunado", ya que "la escuela sola no puede". "Alentamos a los mismos compañeros a que estén atentos porque tenemos chicos que tienen situaciones muy vulnerables. Un chico que está en situación de vulnerabilidad no puede pedir ayuda. Un alumno que está al lado y atento puede ofrecerla. Activamos todas esas miradas para que podamos acompañar y estar a la altura de lo que se está viendo", argumentó.

La importancia de la tecnología y las redes sociales

Si bien Radich reconoció que en el colegio no están "ajenos a todo lo que está sucediendo a través de las redes sociales y como eso impacta en los chicos", asegura que en el CUC invitan constantemente tanto a padres como a alumnos a formar espacios de diálogo para abordar distintas problemáticas. En esa línea, un caso en el que puntualizó fue el uso del celular y las redes sociales, que ganaron espacio en los últimos años: "La pandemia fue un quiebre de cómo pensar la tecnología. Pero después, al pasar el tiempo, empezó a ocupar otros espacios que no son tan beneficiosos, como son las redes sociales y la presencia del celular en el aula. Tenemos que trabajar con la tecnología, sí, y que los chicos aprendan herramientas porque es el mundo que les va a tocar. Pero para aprender de una manera significativa y profunda, el teléfono no puede ser un distractor. Poder aprender significa tener en cuenta muchos factores que hagan que la propuesta tenga sentido", explicó.

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