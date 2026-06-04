Otra jornada nublada en Mendoza, con poco cambio de la temperatura y precipitaciones en cordillera

Desde Contingencias Climáticas detallaron cómo estará el tiempo en Mendoza este viernes y durante el fin de semana.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 5 de junio una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con poco cambio de la temperatura y precipitaciones en cordillera hacia la noche. La mínima esperada es de 11ºC y la máxima de 17ºC.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: vientos calmos en general. Entre las 12:00 y las 17:00 se prevé circulación muy leve de viento sur en la franja Este provincial.

vientos calmos en general. Entre las 12:00 y las 17:00 se prevé circulación muy leve de viento sur en la franja Este provincial. Nubosidad: amanece seminublado a nublado en el llano y se mantendrá con abundante nubosidad durante gran parte del día. Desde la medianoche y durante la madrugada del sábado podría registrarse despejado temporario.

amanece seminublado a nublado en el llano y se mantendrá con abundante nubosidad durante gran parte del día. Desde la medianoche y durante la madrugada del sábado podría registrarse despejado temporario. Alta Montaña: cielo nublado durante toda la jornada. Entre la medianoche y las 04:00 del sábado se prevé un breve período despejado, volviendo a presentarse condiciones de nubosidad hacia el amanecer. Pronóstico para los próximos días El sábado se anticipa mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y lloviznas en los tres oasis cultivados y nevadas en cordillera. Se espera una mínima cercana a los 10ºC y una máxima de 15ºC.

El domingo permanecerá nublado y frío, con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas. También se anuncian nevadas en cordillera. Las condiciones meteorológicas mejorarían a partir de la tarde.