Un escenario complejo para los taxis en Mendoza por combustibles, costos y competencia

El sector de taxis de Mendoza atraviesa un escenario complejo marcado por el incremento de los costos operativos, la caída de la demanda y la creciente competencia de las plataformas de transporte. Así lo describió el presidente de Aprotam, Cristian Martínez, quien advirtió que la actividad enfrenta dificultades para sostener su rentabilidad.

“Hoy por hoy es una situación difícil y complicada, creo que en la gran mayoría de los rubros, no solamente es el sector nuestro”, señaló en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio. En ese sentido, explicó que “en estos últimos 12 meses el GNC nos ha aumentado un 58 por ciento” y remarcó que “la demanda ha caído y los costos han aumentado, entonces es insostenible poder mantener el trabajo”.

04-06-2026 - MC - CRISTIAN MARTÍNEZ- PRESIDENTE DE APROTAM - La situación de los taxis en Mendoza

Martínez atribuyó la baja en la actividad al deterioro del poder adquisitivo. “Hay poco consumo porque a la gente no tiene poder adquisitivo, no le alcanza el dinero y bueno, con eso nosotros tenemos que también tratar de hacer malabares y subsistir”, afirmó.

Frente a este panorama, el dirigente sostuvo que el sector intenta evitar trasladar plenamente los aumentos a los usuarios. “Estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo para no aumentar la tarifa”, indicó, aunque reconoció que “es insostenible” ante el aumento de los costos.

Según detalló, actualmente los taxis trabajan "con una tarifa de marzo del 2025, con un estudio de costo de febrero del 2025, donde el GNC, por ejemplo, estaba en 440 pesos y hoy está en 800. Donde un vehículo estaba en 22 millones de pesos, hoy está en 35”, ejemplificó.

De cara a la audiencia pública prevista para el 19 de junio, Aprotam propondrá una actualización tarifaria. “Hoy nosotros estamos solicitando que para poder seguir funcionando necesitamos una actualización que ronde el 20%”, explicó. Y agregó: “El estudio de costo, para ser concreto, nos ha arrojado un desfasaje del 21%”.

Martínez precisó además que “estamos desfasados un 40%, pero para seguir trabajando y seguir funcionando necesitamos una actualización que ronde entre el 20 y el 25%, a los efectos de poder seguir garantizando el servicio”.

La competencia con las plataformas y el exceso de oferta

Respecto de la convivencia con aplicaciones como Uber y Cabify, el presidente de Aprotam sostuvo que el problema no son las plataformas en sí, sino la falta de regulación del mercado.

“A las empresas de plataforma no hay que verlas como enemigos, todo lo contrario, hay que verlas como empresas que son generadoras de trabajo”, afirmó. Sin embargo, reclamó que “las reglas no son claras y justas para ambas partes” y pidió que el Estado intervenga para equilibrar la actividad.

“Necesitamos una regulación en la cantidad de vehículos, no puede ser de que si hay trabajo para 5.000 vehículos seamos 6.000, 7.000, 8.000”, sostuvo.

Martínez consideró que existe una sobreoferta de unidades. “Yo estoy convencido de que hay un 30% de vehículos que están sobrando”, aseguró. Más adelante precisó que “hoy están sobrando entre 1.500 y 2.000 vehículos”.

Según explicó, la cantidad de taxis está regulada, mientras que el ingreso de conductores a las plataformas es libre. “El mercado no lo podemos saturar dejándolo que lo regule el libre mercado como quieren imponerlo, porque si el Estado no garantiza un equilibrio, la ecuación económica financiera no le cierra ni al trabajador ni al inversor y al usuario tampoco”, concluyó.