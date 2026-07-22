Cerraron la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú y suspenden visitas

La medida rige por el aumento del caudal del río Iguazú. Mientras la Garganta del Diablo fue cerrada, los circuitos Superior e Inferior siguen habilitados.

El Parque Nacional Iguazú cerró este miércoles de manera preventiva el circuito Garganta del Diablo debido al aumento del caudal del río Iguazú, provocado por las intensas lluvias registradas en la región. La decisión fue adoptada por la concesionaria Iguazú Argentina junto con la Administración de Parques Nacionales para preservar la seguridad de los visitantes.

La restricción comenzó a regir a las 15 horas de este miércoles, horario en el que partió el último tren hacia el principal atractivo del parque. Desde ese momento también quedaron suspendidas las actividades náuticas, mientras continúan las evaluaciones sobre la evolución del río para determinar cuándo podrá reabrirse el sector.

Según el monitoreo realizado durante la tarde, el caudal alcanzó los 2.720 metros cúbicos por segundo. Si bien la cifra es inferior a la registrada a principios de este mes, cuando también se dispuso un cierre preventivo, las autoridades optaron por anticiparse ante la posibilidad de una nueva crecida.

Garganta del diablo, atractivo de Iguazú La medida sorprendió incluso a trabajadores del área protegida, ya que semanas atrás había trascendido que el protocolo sería modificado y que el acceso a la pasarela de la Garganta del Diablo solo se restringiría cuando el río alcanzara los 8.000 metros cúbicos por segundo. Hasta el momento, no hubo una explicación oficial sobre ese cambio de criterio.

Mientras tanto, el resto del paseo turístico continúa funcionando con normalidad. Los circuitos Superior e Inferior permanecen habilitados y reciben visitantes, aunque bajo un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas.