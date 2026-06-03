Cómo pagar menos nafta en junio: bancos, apps y beneficios que siguen activos

Llenar el tanque ya no significa necesariamente pagar el precio que figura en el cartel de la estación de servicio. En junio, los descuentos bancarios, las aplicaciones de las petroleras y algunas promociones especiales vuelven a marcar diferencias importantes entre conductores que cargan exactamente la misma nafta .

En algunos casos, el ahorro mensual puede superar los $10.000 simplemente por elegir el día correcto para cargar. La tendencia se consolidó durante los últimos meses. Cada vez más automovilistas consultan promociones antes de pasar por el surtidor y planifican sus cargas según los beneficios disponibles.

El resultado es una situación que hace algunos años parecía impensable: dos personas pueden cargar la misma cantidad de nafta y terminar pagando montos muy distintos.

Entre todas las promociones vigentes, una de las más fuertes durante junio vuelve a estar vinculada al Banco Nación . La entidad mantiene un descuento del 20% para quienes carguen combustible los viernes y paguen mediante MODO BNA+ con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el banco. El beneficio alcanza a estaciones YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa adheridas y tiene un tope mensual de reintegro de $10.000 por cliente.

Por esa razón, muchos conductores concentran sus cargas durante esa jornada. En un contexto donde el combustible representa uno de los gastos más importantes para quienes utilizan el auto a diario, cualquier porcentaje de ahorro puede generar una diferencia considerable a fin de mes.

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Las aplicaciones también ofrecen descuentos

Además de los beneficios bancarios, las petroleras continúan impulsando promociones a través de sus propias plataformas digitales. Axion mantiene beneficios para usuarios de la aplicación ON, especialmente en combustibles premium Quantium, con promociones que suelen concentrarse determinados días de la semana y que pueden complementarse con descuentos bancarios.

Shell, por su parte, continúa utilizando la aplicación Shell Box para ofrecer promociones en la línea V-Power. Algunos beneficios están asociados a determinados días y otros dependen de acuerdos con programas de fidelización o entidades financieras.

Estas herramientas ganaron protagonismo porque permiten sumar beneficios adicionales y acceder a reintegros que no siempre están disponibles pagando de manera tradicional.

Antes de cargar, conviene comparar

La variedad de promociones hace que ya no exista una única respuesta para quienes buscan ahorrar combustible. Lo que puede ser la mejor opción para un cliente de Banco Nación quizás no resulte conveniente para alguien que utiliza otra entidad financiera o una billetera virtual diferente.

Por eso, especialistas en consumo recomiendan revisar periódicamente las aplicaciones bancarias y las plataformas de las petroleras. Las promociones suelen modificarse mes a mes y algunas tienen límites de reintegro que pueden agotarse rápidamente.

Lo que sí parece claro durante junio es que los viernes vuelven a posicionarse como una de las jornadas más atractivas para cargar combustible. Quienes aprovechen los descuentos vigentes podrán reducir significativamente el gasto mensual y amortiguar, al menos en parte, el impacto que tiene la nafta sobre el presupuesto familiar.