Anses: cómo consultar el expediente de una jubilación o pensión paso a paso

Quienes iniciaron una jubilación o pensión en Anses suelen atravesar semanas de espera e incertidumbre hasta conocer cuándo comenzarán a cobrar sus haberes. En junio de 2026, además, muchos futuros beneficiarios siguen de cerca el avance de sus expedientes por el impacto del aguinaldo y los bonos previsionales.

Para facilitar ese seguimiento, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene habilitado su sistema online de consulta de expedientes, una herramienta que permite revisar el estado de los trámites previsionales desde internet y sin necesidad de asistir a una oficina presencial.

Anses permite seguir el estado de tu jubilación de manera online. Foto: Anses

En noviembre, las asignaciones, jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 3,47% Foto: Anses

Las personas que ya iniciaron una jubilación, pensión u otro trámite previsional pueden hacer el seguimiento digital desde la plataforma Mi Anses.

El sistema permite verificar distintas etapas administrativas del expediente y conocer si el trámite presenta observaciones, documentación pendiente o si ya fue digitalizado.

El acceso varía según quién realice la consulta:

Titulares del trámite: pueden ingresar a la opción “Consulta de Expedientes” dentro de Mi Anses y revisar el estado completo del expediente.

Expedientes digitalizados: si el trámite ya está digitalizado, el beneficiario puede visualizarlo directamente online o solicitar la conversión digital si todavía no figura en ese formato.

Abogados, gestores o apoderados: también pueden gestionar la toma de vista o pedir la digitalización en oficinas de Anses.

Representantes legales: deben presentar obligatoriamente el formulario PS 6.4 – Carta Poder para realizar trámites presenciales.

Por qué es importante controlar el expediente previsional

Seguir el avance de un expediente previsional permite detectar posibles demoras o faltantes de documentación antes de que afecten el otorgamiento de la jubilación o pensión.

Además, conocer el estado del trámite ayuda a planificar el inicio del cobro de haberes, especialmente en meses donde se liquidan conceptos extra como el aguinaldo o bonos para jubilados y pensionados.

Desde Anses recuerdan que la consulta online es gratuita y puede realizarse las 24 horas del día utilizando el número de expediente o el CUIL del titular.

De esta manera, quienes esperan acceder al sistema previsional pueden tener mayor claridad sobre cuándo comenzará el pago de sus beneficios y si el trámite continúa avanzando correctamente.