Francisco Cerúndolo le ganó a Tomás Etcheverry y jugará su tercera final del Argentina Open

Francisco Cerúndolo se impuso 6-3 y 7-5 en semifinales y este domingo irá por el trofeo ante Sebastián Báez o el italiano Darderi en el ATP de Buenos Aires.

Francisco Cerúndolo derrotó a Tomás Etcheverry por 6-3 y 7-5 y clasificó a la final del Argentina Open por tercera vez en su carrera. En la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el 19° del ranking fue más sólido en los momentos clave y se quedó con el duelo argentino para ilusionarse con su primer título en casa.

El porteño arrancó firme desde el saque y, tras un primer game que duró 9 minutos y 30 segundos y en el que salvó un break point, marcó el ritmo del partido. En el cuarto juego quebró el servicio de su rival luego de estar 40-0 abajo y encaminó el set. Con paciencia y una derecha profunda, sostuvo la ventaja y lo cerró 6-3.

En el segundo parcial mantuvo la intensidad, pegó con potencia hacia las líneas y esperó su momento. El quiebre llegó en el undécimo game y no dejó pasar la oportunidad: selló el 7-5 para desatar el festejo del público local, que copó la “catedral” del tenis porteño en una tarde ventosa y exigente.

La palabra de Fran Cerúndolo tras meterse en una nueva final del Argentina Open



Tras el triunfo, Cerúndolo explicó: "Estaba muy difícil para jugar. Había un viento impresionante. Había que adaptarse. Con Tomy nos conocemos desde los 8 años. Era un momento especial para los dos, un partido incómodo de jugar. Estoy muy contento por haber ganado y estar en mi tercera final acá". Y agregó: "Sabía que tenía que ser paciente. Jugué bien con el saque, casi no tuve games de saque comprometidos. Fue importante eso ante un jugador que saca increíble y es muy sólido desde la base".